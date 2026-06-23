به گزارش ایلنا، آرژانتین پس از دو پیروزی در دور گروهی، جایگاه اول گروه J را به خود اختصاص داد و حالا باید منتظر مشخص شدن تیم دوم گروه H باشد. در این گروه، اسپانیا، اوروگوئه، عربستان سعودی و کیپ‌ورد

هنوز شانس صعود دارند و این وضعیت، احتمال رویارویی آرژانتین با هر یک از این تیم‌ها را ممکن می‌سازد.

برای اینکه آرژانتین با اسپانیا در مرحله یک‌هشتم نهایی روبرو شود، اسپانیا باید در آخرین بازی خود مقابل اوروگوئه شکست بخورد و عربستان سعودی نیز باید در دیدار همزمان خود با کاپ‌ورد پیروز یا مساوی کند.

در مورد رویارویی با اوروگوئه، تفاوت گل نقش کلیدی خواهد داشت و هیچ نتیجه‌ای به‌طور قطعی این رویارویی را تضمین نمی‌کند. اگر اوروگوئه اسپانیا را شکست دهد و کیپ‌ورد عربستان سعودی را ببرد یا اگر هر دو بازی مساوی شود، تیمی که بهترین تفاوت گل را داشته باشد، به مصاف آرژانتین خواهد رفت. در صورت تساوی در این آمار، گل‌های زده و در نهایت رفتار ورزشی (تعداد کارت‌ها) ملاک قرار خواهد گرفت.

کیپ‌ورد به عنوان تیمی که بیشترین شانس برای قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه H را دارد، می‌تواند با پیروزی بر عربستان و همچنین با توجه به نتایج دیگر، به این هدف دست یابد. عربستان سعودی نیز در صورت پیروزی بر کاپ‌ورد و با توجه به نتایج دیگر، می‌تواند به عنوان تیم دوم صعود کند.

در نهایت، در صورت تساوی امتیازات بین دو یا چند تیم، بر اساس قوانین فیفا، نتیجه بازی‌های مستقیم آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تیمی که در این دیدارها پیروز شده باشد، به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.

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