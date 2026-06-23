به گزارش ایلنا، رونالدو با این دو گل، رکورد گلزنی یوزبیو را نیز شکست و به عنوان بزرگ‌ترین گلزن تاریخ پرتغال در جام جهانی شناخته شد. او اکنون با ۱۰ گل در این مسابقات، از یوزبیو که در سال ۱۹۶۶ با ۹ گل آقای گل شد، پیشی گرفته است.

رکورد گلزنی در جام جهانی بر اساس سن نشان می‌دهد که رونالدو در سن ۴۱ سال و ۱۳۸ روزگی دومین بازیکن مسن‌ترین گلزن تاریخ این رقابت‌ها است. این رکورد به روژه میلا از کامرون تعلق دارد که در سال ۱۹۹۴ در سن ۴۲ سال و ۳۹ روزگی گلزنی کرد.

رونالدو در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز رکورد گلزنی در پنج جام جهانی را به نام خود ثبت کرده بود و حالا با گلزنی در ششمین جام جهانی، دوباره به تنهایی رکورددار این آمار شده است.

این ستاره پرتغالی در طول دوران بازی‌اش برای تیم ملی کشورش، ۱۴۵ گل به ثمر رسانده و در حال حاضر در گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های کلمبیا، ازبکستان و جمهوری دموکراتیک کنگو هم‌گروه است.

رونالدو با وجود اینکه دیگر در اوج خود نیست، همچنان یکی از چهره‌های کلیدی تیم ملی پرتغال به شمار می‌رود و در ۱۵ از ۱۶ بازی اخیر این تیم به میدان رفته و ۱۳ گل نیز به ثمر رسانده است.

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