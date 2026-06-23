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ستاره بلژیک پدر شد و به تیم ملی بازگشت/ پایان شایعه مشکل ویروسی!

ستاره بلژیک پدر شد و به تیم ملی بازگشت/ پایان شایعه مشکل ویروسی!
کد خبر : 1803670
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جرمی دوکو، بازیکن تیم ملی بلژیک و باشگاه منچسترسیتی، به تازگی پدر شده و به زودی به تمرینات تیم ملی بازخواهد گشت. این خبر خوشحال‌کننده در حالی اعلام شد که او به دلیل بیماری نتوانسته بود در بازی تیمش مقابل ایران شرکت کند.

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال بلژیک با انتشار بیانیه‌ای از تولد فرزند جرمی و همسرش، شیرین، خبر داد و اعلام کرد که همه اعضای خانواده در سلامت کامل به سر می‌برند. دوکو به دلیل نزدیک بودن زمان زایمان همسرش، اجازه سفر به لندن را دریافت کرد تا در این لحظه مهم در کنار او باشد.

این تصمیم دکو با انتقادات و نظرات مختلفی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. برخی از منتقدان بر این باور بودند که بازیکنان باید به وظایف خود در تیم ملی پایبند باشند، اما بسیاری دیگر از این تصمیم حمایت کردند و بر اهمیت حضور پدر در چنین لحظاتی تأکید کردند.

دوکو تنها بازیکنی نیست که تولد فرزندش را بر فوتبال ترجیح داده است. در سال ۲۰۱۸، فابیان دلف نیز به همین دلیل از تمرینات تیم ملی انگلستان در جام جهانی روسیه خارج شد. همچنین، در این دوره از مسابقات، لئو اوستگارد، مدافع نروژی، تولد فرزندش را از طریق تماس ویدیویی مشاهده کرد.

این موضوع باعث شده تا بحث‌هایی درباره لزوم تنظیم قوانین مربوط به حضور بازیکنان در زایمان همسرانشان در FIFA شکل بگیرد تا دیگر بازیکنان مجبور به مواجهه با چنین انتقاداتی نشوند.

 

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