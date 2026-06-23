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سکوت ستاره مصدوم برزیل شکست

سکوت ستاره مصدوم برزیل شکست
کد خبر : 1803668
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رافینیا پس از مصدومیت در دیدار تیم ملی برزیل مقابل هائیتی، برای نخستین بار درباره این اتفاق واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، مصدومیت رافینیا در جریان پیروزی تیم ملی برزیل برابر هائیتی یکی از تلخ‌ترین اتفاقات برای سلسائو در جام جهانی ۲۰۲۶ بود. بازیکنی که اگرچه هنوز زیر نظر کارلو آنچلوتی فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا نکرده، اما یکی از مهره‌های تأثیرگذار و رهبران تیم ملی برزیل محسوب می‌شود.

کادرفنی برزیل امیدوار است این مصدومیت طولانی‌مدت نباشد و رافینیا بتواند در صورت طی کردن روند درمان، از مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی در اختیار تیم قرار بگیرد. با این حال، مسئولان تیم ملی برزیل قصد دارند با احتیاط کامل روند بازگشت این بازیکن را مدیریت کنند.

وینگر بارسلونا پس از چند روز سکوت، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی درباره شرایط خود نوشت:«این عکس را انتخاب کردم چون من را به جایی برمی‌گرداند که همه چیز از آنجا آغاز شد. آن پسری که رؤیای پوشیدن پیراهن تیم ملی برزیل را داشت، هنوز در وجود من زنده است؛ با همان رؤیاها، همان حس قدردانی و همان اشتیاق برای نمایندگی کشورم.»

او ادامه داد: «من عاشق فوتبالم، عاشق کاری که انجام می‌دهم و عاشق پوشیدن پیراهن تیم ملی برزیل. کسانی که من را می‌شناسند، می‌دانند تا چه اندازه از خودم انتظار دارم و هر روز برای بهتر شدن تلاش می‌کنم. این موضوع هرگز تغییر نخواهد کرد.»

رافینیا همچنین درباره روند درمان خود گفت: «تمام توانم را به کار خواهم گرفت تا بهبود پیدا کنم و هرچه زودتر به میادین بازگردم. می‌خواهم کنار هم‌تیمی‌هایم باشم، برای اهداف‌مان بجنگم و همچنان همه توانم را برای دفاع از این پیراهن و خوشحال کردن هواداران برزیل به کار بگیرم.»

ستاره برزیلی در پایان پیامش تأکید کرد: «محکم و استوار به مسیرم ادامه می‌دهم.»

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