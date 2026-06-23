بازیکن جنجالی در نقش سرمربی جدید: گلزنی با اعلام مرگ!

به گزارش ایلنا، رمزی که در پایان فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به‌طور موقت هدایت کاردیف سیتی را بر عهده داشت، اکنون به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در آکسفورد است. او در این باره گفت: «از گفتگوهایم با باشگاه، می‌توانم حس جاه‌طلبی و تمایل به موفقیت را درک کنم که این موضوع من را به شدت هیجان‌زده می‌کند.»

رمزی ادامه داد: «این لحظه‌ای است که سال‌ها برای آن آماده شده‌ام. من تحت هدایت بهترین مربیان بازی کرده‌ام و در طول دوران حرفه‌ای‌ام، در محیط‌های پر فشار تجربه کسب کرده‌ام. می‌خواهم از آنچه آموخته‌ام استفاده کنم تا فرهنگی از استانداردهای بالا، حرفه‌ای‌گری و اخلاق کاری را به این گروه با استعداد از بازیکنان بیاورم.»

آکسفورد یونایتد پس از سقوط از چمپیونشیپ در فصل گذشته، اکنون برای بازگشت به لیگ یک آماده می‌شود. رمزی که در آوریل از دنیای فوتبال خداحافظی کرد، در دوران بازی‌اش ۲۱ گل برای ولز به ثمر رسانده و در سه تورنمنت بزرگ حضور داشته است. او همچنین در دوران حضورش در آرسنال، ۳۶۹ بازی انجام داده و موفق به کسب سه جام حذفی و سه سوپرکاپ شده است.

تحلیل‌گران معتقدند که رمزی به عنوان یک مربی جوان و با پتانسیل بالا می‌تواند به آکسفورد کمک کند تا هویت بازی خود را پیدا کند و در لیگ یک به موفقیت‌های بیشتری دست یابد. با این حال، زمان تغییر مدیریت در آکسفورد مورد سوال قرار گرفته است، زیرا این تغییر بیش از یک ماه و نیم پس از پایان فصل انجام شده است.

آرون رمزی پیش از این با گل‌های خبرساز خود جنجالی شده بود؛ جایی که هر بار گلزنی او با اعلام مرگ یک چهره سرشناس همراه می‌شد.

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