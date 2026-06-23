اظهارات جنجالی سرمربی آرژانتینی در جام جهانی: من فردی سمی هستم!
هواداران پرشور اروگوئهای با سکوت و زمزمه به استقبال سرمربی خود، بیلسا، میروند. این در حالی است که پیش از آغاز جام جهانی، انتقادات از او افزایش یافته و نتایج ضعیف تیم، به ویژه دو تساوی، نگرانیها را بیشتر کرده است.
به گزارش ایلنا، بیلسا که با ظاهری متفاوت و لباسی بزرگ به زمین میآید، در تلاش است تا تیمش را به موفقیت برساند. با وجود دو قهرمانی جهانی در کارنامه اروگوئه، هواداران همچنان امیدوارند که تیمشان در این دوره از رقابتها به پیروزی برسد.
بیلسا به عنوان یک مربی با ویژگیهای خاص شناخته میشود. او به شدت بر جزئیات تمرکز دارد و بسیاری از بازیکنانش او را به خاطر تعهد و دقتش تحسین میکنند. اما او خود را فردی «سمی» میداند و میگوید: «ارتباط با من وضعیت را بدتر میکند. من همیشه در جستجوی راههایی هستم که از شکست دور بمانم.»
این مربی با سابقه، در دوران مربیگریاش در بیلبائو، عادات عجیبی داشت؛ از درخواست روزنامهها در ساعات اولیه صبح تا گشت و گذار در کنار ماهیگیران. او به شدت به کارش متعهد است و حتی برای مدتی پس از مربیگری تیم ملی آرژانتین، به دور از دنیای بیرون در یک صومعه زندگی کرد.
بیلسا با بیان اینکه «این رفتار ناشی از ترس است»، به سالها تلاش و فشاری که بر خود وارد کرده، اشاره میکند. او میگوید: «این رفتار ناشی از ترس است، من از باختن میترسم و این ترس من را به سمت کار بیشتر سوق میدهد.» در نهایت، او خود را نه یک دیوانه، بلکه یک نابغهای میداند که به کارش عشق میورزد.