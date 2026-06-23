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جورجینا گلزنی رونالدو را از تلویزیون جشن گرفت

جورجینا گلزنی رونالدو را از تلویزیون جشن گرفت
کد خبر : 1803662
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همسر اسطوره پرتغال ترجیح داد با عدم حضور در استادیوم، از تلویزیون شاهد جدال این تیم مقابل ازبکستان باشد.

به گزارش ایلنا، همسر ستاره پرتغالی فوتبال، کریستیانو رونالدو، در حین تماشای بازی تیم ملی کشورش از تلویزیون، با شادی و هیجان گل اول شوهرش در جام جهانی را جشن گرفت.

رونالدو در این مسابقه موفق شد با یک ضربه دقیق دروازه حریف را باز کند و این لحظه برای خانواده‌اش بسیار خاص بود. همسر او با ابراز شادی و خوشحالی، این گل را به عنوان یک دستاورد بزرگ برای رونالدو و تیم ملی پرتغال جشن گرفت.

این گل نه تنها برای رونالدو بلکه برای هواداران و خانواده‌اش نیز اهمیت ویژه‌ای داشت و او را از فشار چند روز اخیر خلاص کرد. رونالدو با این گل به جمع گلزنان تاریخ جام جهانی پیوست و بار دیگر توانایی‌های خود را به نمایش گذاشت و به انتقادات پاسخ داد.

 

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