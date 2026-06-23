جورجینا گلزنی رونالدو را از تلویزیون جشن گرفت

به گزارش ایلنا، همسر ستاره پرتغالی فوتبال، کریستیانو رونالدو، در حین تماشای بازی تیم ملی کشورش از تلویزیون، با شادی و هیجان گل اول شوهرش در جام جهانی را جشن گرفت.

رونالدو در این مسابقه موفق شد با یک ضربه دقیق دروازه حریف را باز کند و این لحظه برای خانواده‌اش بسیار خاص بود. همسر او با ابراز شادی و خوشحالی، این گل را به عنوان یک دستاورد بزرگ برای رونالدو و تیم ملی پرتغال جشن گرفت.

این گل نه تنها برای رونالدو بلکه برای هواداران و خانواده‌اش نیز اهمیت ویژه‌ای داشت و او را از فشار چند روز اخیر خلاص کرد. رونالدو با این گل به جمع گلزنان تاریخ جام جهانی پیوست و بار دیگر توانایی‌های خود را به نمایش گذاشت و به انتقادات پاسخ داد.

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