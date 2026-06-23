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خوش خدمتی اینفانتینو و در انتظار جنجالی دوباره

فوری: ترامپ جام قهرمانی را اهدا می‌کند

فوری: ترامپ جام قهرمانی را اهدا می‌کند
کد خبر : 1803661
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دونالد ترامپ قرار است در فینال جام جهانی که در تاریخ ۱۹ تیر برگزار می‌شود، جام قهرمانی را به برندگان اهدا کند. رئیس فیفا این خبر را تأیید کرده و از رابطه نزدیک خود با ترامپ در این زمینه صحبت کرده است.

به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو در یک مصاحبه اعلام کرد که ترامپ در مراسم اهدا جام قهرمانی در استادیوم نیویورک نیوجرسی حضور خواهد داشت. اینفانتینو همچنین اشاره کرد که این مراسم مشابه مراسم فینال جام جهانی باشگاه‌ها در سال گذشته خواهد بود که ترامپ نیز در آنجا حضور داشت.

اینفانتینو در ادامه گفت: «ما با رئیس‌جمهور در حال لذت بردن از فینال خواهیم بود و به طور قطع جام را به برنده اهدا خواهیم کرد.»

در فینال سال گذشته، ترامپ پس از اهدا جام به رییس جیمز، بازیکن چلسی، در جایگاه برندگان باقی ماند. جیمز در این باره گفت: «به من گفتند که او قرار است جام را اهدا کند و سپس از صحنه خارج شود، اما او خواست که بماند.»

همچنین، هم‌تیمی جیمز، کول پالمر، از این وضعیت ابراز تعجب کرد و گفت: «می‌دانستم او قرار است اینجا باشد، اما نمی‌دانستم که در زمان اهدا جام روی سکو خواهد بود. کمی گیج شده بودم.»

 

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