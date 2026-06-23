آشنایی با قوانین جدید صعود به مرحله بعدی جام جهانی

به گزارش ایلنا، مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با دو تغییر مهم همراه شده که می‌تواند معادلات صعود را دگرگون کند

اولین تغییر این است که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی، از رکوردهای رو در رو به جای تفاضل گل به عنوان معیار اصلی برای تعیین تیم‌های هم‌امتیاز استفاده می‌شود. دومین تغییر، معرفی جدول تیم‌های سوم گروه‌ها برای نخستین بار از سال ۱۹۹۴ است که به تیم‌ها این امکان را می‌دهد تا برای هشت جایگاه باقی‌مانده رقابت کنند.

این تغییرات به این معناست که تیم‌ها می‌توانند یا در گروه خود پیروز شوند یا پس از دو بازی حذف شوند. در حال حاضر، هشت تیم از قبل می‌دانند که در روز سوم بازی‌ها هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند. به عنوان مثال، آرژانتین با شش امتیاز در گروه J نمی‌تواند از صدر جدول پایین بیفتد، زیرا دو تیم دیگر با سه امتیاز را شکست داده است. به همین ترتیب، اردن با صفر امتیاز حذف شده است.

اگر تفاضل گل به عنوان معیار اول در نظر گرفته می‌شد، همه تیم‌ها هنوز چیزی برای بازی کردن داشتند. حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا تیم‌هایی که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند، در بازی پایانی خود از بازیکنان ضعیف‌تری استفاده خواهند کرد؟

در مورد جدول تیم‌های سوم، به دلیل تعداد زیاد گروه‌ها، تکمیل دور نهایی بازی‌ها پنج روز طول می‌کشد. به عنوان مثال، وقتی اسکاتلند در روز چهارشنبه به مصاف برزیل می‌رود، هیچ ایده‌ای درباره حداقل امتیاز لازم برای صعود به عنوان تیم سوم نخواهد داشت.

در مجموع، هفته پایانی مرحله گروهی احساس بسیار متفاوتی خواهد داشت. این تغییرات ممکن است به نفع تیم‌هایی باشد که در روزهای پایانی بازی می‌کنند، زیرا آنها دقیقاً می‌دانند که برای صعود به چه نتیجه‌ای نیاز دارند.

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