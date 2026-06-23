علی بحرینی:
آمریکا از تعهداتش برای فشار روی تیم ملی سوءاستفاده کرد
علی بحرینی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، در نشست خبری روز چهارشنبه از رفتار آمریکا با تیم ملی ایران در جام جهانی انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، علی بحرینی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، در نشست خبری روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا «تمام تعهداتی که در قبال تیمهای مختلف داشت را به ابزاری برای فشار بر تیم ما تبدیل کرد.» او یادآور شد که آمریکا در صدور ویزا برای بازیکنان و اعضای کادر فنی ایران تعلل کرد و برای برخی از آنها اصلاً ویزا صادر نکرد.
بحرینی گفت: «حضور ایران در جام جهانی به دلایل مختلف، از جمله رفتار نامناسب آمریکا، به مسئلهای فراتر از یک رویداد ورزشی تبدیل شده است.»
سفیر ایران همچنین تأکید کرد که فیفا تلاش کرد نقش میانجی را بین ایران و آمریکا ایفا کند تا از بروز این مشکلات جلوگیری شود، اما «آمریکا آنچه از او خواسته شده بود را نپذیرفت.»
اقامت در مکزیک؛ بازی در آمریکا
بحرینی همچنین به این موضوع اشاره کرد که تیم ملی ایران امکان اقامت در خاک آمریکا را ندارد و عملاً تنها در روزهای بازی میتواند وارد این کشور شود؛ در غیر این صورت پایگاه اصلی تیم در مکزیک است. با این حال، او تأکید کرد که این محدودیتها مانع از «عملکرد بسیار خوب» تیم نشده است.
وی افزود: «آنها بسیار قوی ظاهر شدند و همبستگی، عزم و اراده برای درخشش در جام جهانی را نشان دادند. این همان چیزی است که مردم ایران از آنها انتظار دارند، چون مسئولان به آنها گفتند که باید نماد قدرت و استواری ایران باشند.»
تیم ملی ایران تاکنون در دو بازی نخست خود مقابل نیوزیلند و بلژیک به تساوی رسیده و با این نتایج در جایگاه دوم گروه G قرار دارد؛ موقعیتی که راه صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی را برایش هموار میکند.
در پایان، بحرینی با ظرافت به واکنش یک اینفلوئنسر بلژیکی پس از تساوی مقابل ایران اشاره کرد که گفته بود هرچند «شیاطین سرخ» نتوانستند این بازی را ببرند، «دست کم ۳۰۰ میلیارد دلار هزینهشان نشد»؛ اشارهای به صندوق مالی که آمریکا در چارچوب تفاهمنامهای که دو طرف در حال مذاکره درباره آن هستند، به ایران وعده داده است.