پخش بازی جام جهانی جان یک نفر را در اردن گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، یک نفر بر اثر ازدحام جمعیت در جریان پخش زنده مسابقه تیم‌های ملی اردن و الجزایر در جام جهانی ۲۰۲۶ جان باخت و هشت نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

عامر السرطاوی، سخنگوی اداره امنیت عمومی اردن، اعلام کرد نیروهای امدادی پس از دریافت گزارش حادثه به محل اعزام شدند و ۹ نفر را به بیمارستان منتقل کردند. به گفته وی، یکی از مصدومان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و وضعیت سایر مصدومان پایدار گزارش شده است.

سرطاوی همچنین گفت پیکر فرد جان‌باخته برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده و نهادهای مسئول تحقیقات خود را برای روشن شدن جزئیات و عوامل وقوع این حادثه آغاز کرده‌اند.

این ازدحام در میدان هاشمیه، واقع در مقابل آمفی‌تئاتر رومی شهر امان، رخ داد؛ جایی که از شامگاه دوشنبه هزاران هوادار برای تماشای دومین دیدار تیم ملی اردن در جام جهانی ۲۰۲۶ از طریق نمایشگرهای بزرگ گرد هم آمده بودند.

پخش عمومی مسابقات تیم ملی اردن بخشی از یک طرح ملی در این کشور است که با هدف ایجاد فضای جشن و شور فوتبالی و همچنین حمایت از کسب‌وکارهای محلی در اماکن عمومی و گردشگری اجرا می‌شود.

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