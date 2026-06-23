قدردانی از سفیر مکزیک در تهران برای میزبانی از تیم ملی فوتبال

به گزارش ایلنا، عارف غلامی بازیکن تیم فوتبال استقلال، محمد خدابنده لو بازیکن تیم پرسپولیس و شایان مصلح کاپیتان تیم ذوب آهن با امضا و اهدای پیراهن شماره ۱۰ تیم ملی ایران به سفیر مکزیک در ایران از میزبانی صمیمانه دولت و ملت مکزیک از تیم ملی ایران در طول برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ تقدیر کردند.

در این دورهمی فوتبالی که با حضور اهالی ورزش و فرهنگ و هواداران تیم ملی در فضایی صمیمی در هدیش مال تهران با حضور سفیر ایالات متحده مکزیک به عنوان مهمان افتخاری و رییس مجمع سفرای آمریکای لاتین برگزار می شد، خوزه رافائل سیلوا آپونته سفیر جمهوری ونزوئلا و رامون البرتو مونکادا کولیندرس سفیر جمهوری نیکاراگوئه به همراه هیات های دیپلماتیک خود در تهران با هیجان زیاد به تماشای بازی زیبای تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک نشستند و پس از بازی سفرا ‌و دیپلمات تا پاسی از بامداد به گفت و گوهای صمیمی با هواداران تیم ملی پرداختند.

در این رویداد هیجانی فوتبالی که تیم ملی فوتبال ایران نمایش خیره کننده ای داشت، وحید آبیده رییس انجمن دوستی ایران و جمهوری چک و مشاور روابط خارجی و دیپلماسی عمومی باشگاه استقلال ایران و علیرضا پوربافرانی رییس سازمان بسکتبال باشگاه استقلال ایران در کنار سایر هواداران تیم ملی فوتبال ایران میزبان دیپلمات های خارجی مقیم تهران بودند.











































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