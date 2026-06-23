ترکیب احتمالی کنگو و کلمبیا | کنگو به دنبال ادامه شگفتی
تیم ملی کلمبیا پس از شروعی موفق در جام جهانی، در دومین دیدار مرحله گروهی برابر جمهوری دموکراتیک کنگو قرار میگیرد؛ تیمی که با توقف پرتغال در نخستین بازی، یکی از نتایج غافلگیرکننده رقابتها را رقم زد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو در نخستین مسابقه خود در جام جهانی عملکردی فراتر از پیشبینیها ارائه کرد و با تساوی یک بر یک مقابل پرتغال، نخستین امتیاز تاریخ خود در این رقابتها را به دست آورد. شاگردان سباستین دزابر پس از دریافت گل در دقایق ابتدایی، با گل یوان ویسا پیش از پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشاندند.
نماینده آفریقا که پیش از این تنها یک بار در سال ۱۹۷۴ و با نام زئیر در جام جهانی حضور یافته بود، این بار با اتکا به ساختار دفاعی منسجم خود امیدوار است روند نتایج قابل قبولش را ادامه دهد. در این میان، آرون وانبیساکا و دیگر مدافعان کنگو مأموریت دشواری برای مهار لوئیس دیاز، ستاره خط حمله کلمبیا، خواهند داشت.
در سوی مقابل، کلمبیا رقابتها را با برتری ۳ بر یک برابر ازبکستان آغاز کرد و حالا شاگردان نستور لورنزو این فرصت را دارند که پیش از دیدار حساس هفته پایانی برابر پرتغال، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کنند.
لوئیس دیاز که فصل موفقی را در فوتبال باشگاهی پشت سر گذاشته، در دیدار نخست تیمش با ثبت یک گل و یک پاس گل نقش مهمی در پیروزی کلمبیا ایفا کرد. همچنین کلمبیاییها در تقابلهای قبلی با نمایندگان آفریقا در جام جهانی عملکرد موفقی داشتهاند و سه دیدار اخیر خود برابر این تیمها را با پیروزی پشت سر گذاشتهاند.
با توجه به شرایط دو تیم، انتظار میرود دیدار کلمبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو رقابتی نزدیک و فشرده باشد، اما تجربه و توان هجومی شاگردان لورنزو میتواند کفه ترازو را به سود این تیم سنگینتر کند.
ترکیب احتمالی دو تیم
ترکیب احتمالی کلمبیا:
وارگاس؛ مونیوز، سانچز، لوکومی، موخیکا؛ ریوس، پوئرتا؛ آریاس، رودریگز، دیاز؛ سوارز.
ترکیب احتمالی جمهوری دموکراتیک کنگو:
امپاسی؛ وانبیساکا، امبمبا، توانزبه، کاپوادی، ماسواکو؛ کایمبه، موتوسامی، سادیکی؛ ویسا، باکامبو.