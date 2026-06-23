لوئیس سوارز:
اسپانیا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام جهانی است
لوئیس سوارز، مهاجم پرافتخار فوتبال اروگوئه، اسپانیا را یکی از آمادهترین تیمهای جام جهانی ۲۰۲۶ دانست و تأکید کرد اروگوئه در دیدار سرنوشتساز برابر این تیم باید شخصیت واقعی خود را نشان دهد.
به گزارش ایلنا، لوئیس سوارز، مهاجم پیشین بارسلونا و اتلتیکومادرید که این روزها در اینترمیامی بازی میکند، در حاشیه رویداد «از ریشه تا روح» کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی در میامی درباره شرایط تیم ملی اروگوئه و دیدار حساس این تیم برابر اسپانیا صحبت کرد.
او با اشاره به اهمیت این مسابقه گفت: «شرایط کاملاً روشن است؛ باید اسپانیا را شکست دهیم. با این حال ما اروگوئهایها به چنین موقعیتهای پرفشاری عادت داریم. در جامهای جهانی و مقاطع مختلف بارها نشان دادهایم که در چنین شرایطی میتوانیم شخصیت واقعی خود را به نمایش بگذاریم.»
سوارز افزود: «اکنون زمان آن است که شجاعت، خودانتقادی، انسجام تیمی و روحیه واقعی اروگوئه را نشان دهیم. امیدوارم این گروه از بازیکنان بتوانند در بازی روز جمعه بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.»
مهاجم باسابقه اروگوئه در ادامه درباره مدعیان قهرمانی جام جهانی نیز اظهار داشت: «پیشبینی در جام جهانی همیشه دشوار است. مسابقات باید در زمین برگزار شود و همه تیمها با انگیزه بالا وارد میدان میشوند. با این حال اسپانیا، آرژانتین، فرانسه و انگلیس تیمهایی هستند که اکثر کارشناسان از آنها به عنوان مدعیان اصلی نام میبرند.»
او درباره اسپانیا که یکی از رقبای قدرتمند این دوره از رقابتها محسوب میشود، گفت: «اسپانیا در حال حاضر یکی از تیمهای آماده مسابقات است و طبیعی است که از آن به عنوان یکی از مدعیان جدی قهرمانی یاد شود.»
سوارز همچنین به عملکرد لیونل مسی در جام جهانی اشاره کرد و گفت: «دیگر واژهای برای توصیف مسی باقی نمانده است. به عنوان یک دوست و همچنین یک هوادار فوتبال، از دیدن شادی و لذت بردن او در کنار تیم ملی آرژانتین خوشحال میشوم.»
وی درباره بازگشت نیمار به ترکیب تیم ملی برزیل نیز اظهار داشت: «مهمترین موضوع این است که او دوباره در زمین حضور دارد. دیدن یک بازیکن بزرگ که با انگیزه و خوشحال فوتبال بازی میکند، اتفاق بسیار خوبی برای فوتبال است.»