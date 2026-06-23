به گزارش ایلنا، با اعلام رسمی باشگاه استقلال خوزستان، همکاری این باشگاه با امیر خلیفه‌اصل ادامه خواهد داشت. ظهر امروز و با تأیید بهنام ابوالقاسم‌پور، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان، قرارداد این سرمربی برای مدت دو فصل تمدید شد.

بر این اساس، خلیفه‌اصل در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶ لیگ برتر فوتبال ایران نیز روی نیمکت آبی‌پوشان دیار کارون خواهد نشست و برنامه‌های فنی تیم برای فصل آینده زیر نظر او دنبال می‌شود.

مدیران استقلال خوزستان با نهایی کردن این توافق، به شایعات مطرح‌شده درباره تغییرات روی نیمکت تیم پایان دادند و به همکاری با خلیفه‌اصل در مسیر آماده‌سازی برای فصل جدید ادامه خواهند داد.

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