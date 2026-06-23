تمدید رسمی قرارداد خلیفهاصل با استقلال خوزستان
باشگاه استقلال خوزستان با تأیید مدیرعامل خود، قرارداد امیر خلیفهاصل را برای دو فصل دیگر تمدید کرد تا این سرمربی در لیگ بیستوششم نیز هدایت آبیپوشان اهوازی را بر عهده داشته باشد.
به گزارش ایلنا، با اعلام رسمی باشگاه استقلال خوزستان، همکاری این باشگاه با امیر خلیفهاصل ادامه خواهد داشت. ظهر امروز و با تأیید بهنام ابوالقاسمپور، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان، قرارداد این سرمربی برای مدت دو فصل تمدید شد.
بر این اساس، خلیفهاصل در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶ لیگ برتر فوتبال ایران نیز روی نیمکت آبیپوشان دیار کارون خواهد نشست و برنامههای فنی تیم برای فصل آینده زیر نظر او دنبال میشود.
مدیران استقلال خوزستان با نهایی کردن این توافق، به شایعات مطرحشده درباره تغییرات روی نیمکت تیم پایان دادند و به همکاری با خلیفهاصل در مسیر آمادهسازی برای فصل جدید ادامه خواهند داد.