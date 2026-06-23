جنارو گتوزو سرمربی لاتزیو شد

به گزارش ایلنا، گتوزو از زمان ترک نیمکت تیم ملی ایتالیا در ماه آوریل بدون تیم بود. او پس از ناکامی آتزوری در راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۶ و شکست مقابل بوسنی و هرزگوین در مرحله پلی‌آف از سمت خود کنار رفت.

سرمربی جدید لاتزیو جانشین مائوریتزیو ساری شده است؛ مربی باتجربه‌ای که پس از ترک این باشگاه به آتالانتا پیوست. ساری فصل گذشته برای دومین بار هدایت لاتزیو را برعهده داشت و این تیم را در رتبه نهم سری‌آ قرار داد.

گتوزو با پذیرش هدایت لاتزیو بار دیگر به فوتبال باشگاهی بازگشته و چهارمین تجربه خود در سری‌آ به عنوان سرمربی را آغاز خواهد کرد.

هافبک سابق تیم ملی ایتالیا در طول ۱۳ سال فعالیت مربیگری روی نیمکت تیم‌هایی چون پیزا، میلان، ناپولی، سیون، پالرمو، اوفی کرت، والنسیا، مارسی و هایدوک اشپیلت حضور داشته است.

او تابستان ۲۰۲۵ جانشین لوچانو اسپالتی در تیم ملی ایتالیا شد، اما نتوانست این تیم را به جام جهانی ۲۰۲۶ برساند. ایتالیا پس از قرار گرفتن در رتبه دوم گروه خود پشت سر نروژ، در مرحله پلی‌آف نیز برابر بوسنی و هرزگوین شکست خورد و از صعود بازماند.

گتوزو در دوران بازی ۷۳ بار پیراهن تیم ملی ایتالیا را به تن کرد و یکی از اعضای تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۰۶ بود.

او همچنین بیش از ۳۰۰ بازی برای میلان انجام داد و همراه این تیم دو قهرمانی سری‌آ و دو عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.

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