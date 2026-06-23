ستاره حریف ایران در بارسلونا ماندگار شد
باشگاه بارسلونا بند خرید حمزه عبدالکریم، مهاجم جوان مصری، را فعال کرد تا این بازیکن با قراردادی دائمی تا تابستان ۲۰۲۹ در جمع آبیواناریها ماندگار شود.
به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا به طور رسمی اعلام کرد که با فعال کردن بند خرید حمزه عبدالکریم، مهاجم مصری خود، او را به صورت دائمی در اختیار گرفته است. بر این اساس، قرارداد جدید این بازیکن سه فصل دیگر تمدید شده و تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۹ اعتبار خواهد داشت.
عبدالکریم ۱۸ ساله در حال حاضر عضو تیم ملی مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ است و در دو دیدار این تیم مقابل بلژیک و نیوزیلند به میدان رفته است. او میتواند یکی از مهرههای مهم مصر در دیدار حساس برابر ایران در مرحله گروهی باشد.
این مهاجم جوان در پنجره نقلوانتقالات زمستانی فصل جاری به بارسلونا پیوست و پس از انجام مراحل اداری، در هفتههای پایانی فصل برای تیم زیر ۱۹ سالههای این باشگاه به میدان رفت و عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت.
عبدالکریم در ۹ مسابقه لیگ موفق به ثبت ۶ گل شد که هتتریک در پیروزی پرگل ۹ بر صفر برابر مونتهکارلو، یکی از درخشانترین نمایشهای او بود.
وی همچنین در دو دیدار جام حذفی اسپانیا برای تیم جوانان بارسلونا به میدان رفت؛ رقابتهایی که در نهایت با نایبقهرمانی آبیواناریها به پایان رسید.