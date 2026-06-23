تناقض عجیب در نفت آبادان؛
پورموسوی: استعفا ندادهام!
ساعاتی پس از اعلام رسمی باشگاه صنعت نفت آبادان مبنی بر موافقت با استعفای سیروس پورموسوی، سرمربی این تیم با انتشار پیامی تأکید کرد که هیچ استعفای کتبی یا شفاهی ارائه نکرده و همچنان به قرارداد خود با طلاییپوشان آبادانی پایبند است.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که باشگاه صنعت نفت آبادان امروز با انتشار بیانیهای از موافقت هیئتمدیره با استعفای سیروس پورموسوی خبر داده بود، سرمربی این تیم روایت متفاوتی از ماجرا ارائه کرد و هرگونه درخواست برای جدایی را رد کرد.
پورموسوی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود اعلام کرد که نه به صورت کتبی و نه به صورت شفاهی استعفایی ارائه نکرده و همچنان خود را متعهد به قراردادش با صنعت نفت میداند. این موضعگیری در حالی مطرح شده که ساعاتی قبل باشگاه، پایان همکاری با این مربی را ناشی از پذیرش استعفای او عنوان کرده بود.
به این ترتیب، اختلاف روایت میان باشگاه و سرمربی صنعت نفت، ابهامات زیادی را درباره وضعیت نیمکت این تیم به وجود آورده است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که آبادانیها چهار هفته مانده به پایان لیگ دسته اول، همچنان از مدعیان صعود به لیگ برتر محسوب میشوند و شرایط حساس تیم، این حواشی را پررنگتر کرده است.