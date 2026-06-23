جنون مریخی در سر نیمار
نقشه سرقت جام جهانی ۲۰۲۶ به سبک رونالدوی افسانهای
فوقستاره برزیل، با ابراز رویای قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶، اعلام کرد که میخواهد پا جای پای رونالدو نازاریو در سال ۲۰۰۲ بگذارد و بزرگترین افتخار ملی زندگیاش را رقم بزند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که تنور رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ هر روز داغتر میشود، نیمار با عزمی راسخ و انگیزهای بیپایان، تنها به تصاحب ارزشمندترین و معتبرترین جام دنیای فوتبال فکر میکند.
مهاجم مقتدر تیم ملی برزیل اعتراف کرد که یکی از بزرگترین محرکهای او در این مسیر، الگوبرداری از رونالدو نازاریو است؛ اسطوره فراموشنشدنی که در جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن، با درخشش تاریخی خود سلسائو را به مقام قهرمانی جهان رساند. این ستاره برزیلی باور دارد آن فتح تاریخی و ماندگار، همچنان بهترین و والاترین الگو برای تمامی نسلهای فوتبالیستهای برزیل به شمار میرود.
رویای شماره ۱۰ برای تکرار شاهکار مریخی
برای نیمار، بالا بردن جام قهرمانی در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، معنایی فراتر از یک موفقیت ورزشی ساده دارد. او این اتفاق را فرصتی طلایی و بینظیر میداند تا نام خود را برای همیشه در کنار بزرگترین و معتبرترین اسطورههای تاریخ فوتبال برزیل هک کند.
ستاره سلسائو به خوبی آگاه است که فتح این جام، او را به دستاوردی بزرگ و ماندگار، درست مشابه شاهکار تاریخی رونالدو مریخی در سال ۲۰۰۲، نزدیک خواهد کرد تا ویترین افتخاراتش به رویاییترین شکل ممکن تکمیل شود.