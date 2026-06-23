تمکین امباپه در برابر پادشاهان فوتبال
تعظیم کیلیان به میراث جاودانه مسی و رونالدو در جام جهانی
کیلیان امباپه، کاپیتان فرانسه، در پاسخ به سوالی درباره بزرگترینهای تاریخ جام جهانی، بدون تردید از لیونل مسی و کریستیانو رونالدو نام برد و عظمت آنها را ستود.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه هرگز تحسین خود را نسبت به چهرههای بزرگی که یک عصر طلایی را در فوتبال جهان تعریف کردند، پنهان نکرده است. این بار، از مهاجم تیم ملی فرانسه سوال شد که او چه کسانی را بزرگترین بازیکنان تاریخ جام جهانی میداند و او به وضوح نشان داد که از نظرش، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو جایگاهی کاملاً متمایز و بالاتر از هر کس دیگری را به خود اختصاص دادهاند.
این اظهارات جذاب در زمانی مطرح میشود که هر سه بازیکن همچنان به عنوان مهرههای کلیدی در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارند و به دستاوردهای درخشان ملی خود اضافه میکنند.
جاودانگی لئو با جام طلایی قطر
میراث لیونل مسی پس از فتح جام جهانی با آرژانتین در قطر ۲۰۲۲، به ابعاد جدید و دستنیافتنی رسید. کاپیتان آلبیسلسته به یکی از معدود افتخاراتی که در کارنامه خارقالعادهاش جایش خالی بود، رسید و آن را تکمیل کرد.
مسی علاوه بر بالا بردن جام قهرمانی، به یکی از بازیکنان رکورددار تاریخ جام جهانی از نظر تعداد بازی تبدیل شد و همچنان در نسخه ۲۰۲۶ این مسابقات در حال جابهجا کردن رکوردهای مختلف است. تاثیرگذاری او در این تورنمنت بزرگ در طول نسلهای مختلف کاملاً تعیینکننده بوده و جایگاه او را در بحث انتخاب بزرگترین فوتبالیست تمام دوران، بیش از پیش مستحکم کرده است.
کریستیانو همچنان در حال درنوردیدن مرزهای تاریخ
در همین حال، کریستیانو رونالدو نیز همچنان به به چالش کشیدن گذر زمان ادامه میدهد. کاپیتان پرتغال در شرایطی پا به جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته که هنوز نقش بسیار مهمی را برای تیم ملی کشورش ایفا میکند و نقاط عطف جدیدی را به دوران حرفهای و تاریخی خود میافزاید.
مهاجم افسانهای پرتغال پیش از این به خاطر حضور و گلزنی در چندین دوره مختلف جام جهانی و تبدیل شدن به یکی از بزرگترین نمادهای بینالمللی فوتبال در تمام دورانها، مورد ستایش قرار گرفته بود. طول عمر ورزشی و توانایی فوقالعاده او برای ادامه رقابت در بالاترین سطح ممکن، از جمله ویژگیهایی بود که امباپه هنگام قرار دادن نام او در میان بهترینهای تاریخ این تورنمنت، روی آنها دست گذاشت.
تعظیم کیلیان به استاندارد غیرقابل دسترس کریس و لئو
اگرچه امباپه خود نماینده حال حاضر و آینده فوتبال جهان به شمار میرود، اما این ستاره فرانسوی به وضوح نشان داد که احترام فوقالعادهای برای بازیکنانی که در یک دهه گذشته بر فوتبال سلطه داشتند، قائل است.
با توجه به اینکه مسی و کریستیانو رونالدو هنوز هم در صحنه جام جهانی فعال و تاثیرگذار هستند، مهاجم فرانسه اعتراف کرد که این دو فوقستاره استانداردی را در فوتبال پایهگذاری کردهاند که تکرار آن به شدت دشوار است. او در حالی که به ساختن میراث باشکوه خودش ادامه میدهد، هیچ تردیدی در معرفی کسانی که به نظرش نمادهای واقعی تاریخ جام جهانی هستند، به خود راه نداد.
تحسین امباپه، نشاندهنده احترام عمیق میان نسلهای مختلف فوتبال است و جایگاه منحصربهفرد مسی و رونالدو را در کتاب تاریخ جام جهانی تایید میکند.