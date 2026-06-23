به گزارش ایلنا، زلاتان ابراهیموویچ یک بار دیگر ثابت کرد که وقتی نوبت به اظهارنظر درباره فوتبال می‌رسد، هیچ چیز از دیپلماسی و تعارفات معمول نمی‌داند. این ستاره سوئدی که پس از خداحافظی از فوتبال به یک چهره رسانه‌ای برجسته تبدیل شده است، در شبکه فاکس اسپورت به تحلیل تساوی بدون گل بلژیک مقابل ایران پرداخت و ذره‌ای مراعات نکرد.

او که پشت یک میز مشترک با تیری آنری، هم‌تیمی سابقش در بارسلونا، نشسته بود، حکمی بی‌رحمانه صادر کرد: "در نیمه اول نزدیک بود خوابم ببرد، اما در نیمه دوم کاملاً خوابیدم! حرف زیادی درباره این بازی وجود ندارد؛ یک تساوی دیگر، بنابراین باید ببینیم در مسابقه بعدی چه اتفاقی رخ می‌دهد. اما بله، من اجازه می‌دهم همکارانم در مورد آن نظر بدهند." زلاتان با این کنایه سنگین به وضوح نشان داد نمایشی که تیم ملی بلژیک ارائه داد، تا چه حد ضعیف، ناکافی و مایه کسالت بوده است.

بن‌بست شیاطین سرخ در گام نخست

این انتقادات تند، اتمسفر سرشار از تردید و ابهام اردوی بلژیک را سنگین‌تر از قبل کرد. آن‌ها پیش از این و در نخستین گام خود مقابل مصر نیز نشانه‌های آشکاری از ضعف را بروز داده بودند و حالا تساوی ناامیدکننده برابر ایران، حس درجا زدن و رکود این تیم را عمیق‌تر از گذشته کرده است.

رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، تلاش کرد تا اوضاع را آرام جلوه دهد: "ما برنده نشدیم و این مایه تاسف است، اما اکنون باید در این شرایط آرامش خود را حفظ کنیم و تمام تمرکزمان را روی تقابل با نیوزیلند بگذاریم." این مرد فرانسوی همه را به صبوری دعوت کرد و به یاد آورد که سرنوشت صعود تیم همچنان در دستان خودشان است.

اعتراف تلخ کورتوا از درون دروازه

تیبو کورتوا، رهبر مقتدر خط دفاعی و دروازه‌بان بلژیک، اگرچه تا حدودی با سرمربی خود موافق بود، اما با صراحت و مستقیماً دست روی ریشه اصلی این بحران گذاشت: "در نهایت، چیزی که ما کم داریم، گل است. ما هم در مسابقه مقابل مصر و هم امروز برابر ایران، فرصت‌های گلزنی متعددی به دست آوردیم، اما در زدن ضربات آخر ناتوان بودیم؛ و دقیقاً همین فاکتور است که سرنوشت بازی‌ها را تغییر می‌دهد."

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