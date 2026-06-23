به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ چالش بسیار عجیب و متفاوتی را پیش روی چندین تیم ملی قرار داده است: توقف اجباری بازی‌ها به دلیل شرایط نامساعد جوی. برخلاف بسیاری از تورنمنت‌های بین‌المللی دیگر، مسابقاتی که در ایالات متحده برگزار می‌شوند، مشمول پروتکل‌های امنیتی بسیار سخت‌گیرانه‌ای در قبال طوفان‌های همراه با رعد و برق و فعالیت‌های الکتریکی در مناطق اطراف استادیوم هستند.

این تصمیم با هدف حفاظت کامل از جان بازیکنان، کادر فنی، داوران و تماشاگران اتخاذ شده است؛ حتی در شرایطی که اوضاع جوی در داخل خود ورزشگاه کاملاً پایدار و آرام به نظر برسد. در همین راستا، بسیاری از هواداران و تیم‌ها این سوال را مطرح کرده‌اند که این وقفه‌های طولانی چگونه می‌تواند روی روند و کیفیت مسابقات تاثیر بگذارد.

شمارش معکوس در تعقیب صاعقه‌ها

طبق پروتکل‌های رسمی، به محض شناسایی و ثبت اولین صاعقه در شعاع تقریبی ۱۰ مایلی (حدود ۱۶ کیلومتری) استادیوم، بازی باید فوراً متوقف شود. پس از تعلیق مسابقه، بازیکنان تنها زمانی می‌توانند به زمین برگردند که حداقل ۳۰ دقیقه از آخرین صاعقه ثبت‌شده در آن منطقه گذشته باشد.

اما نکته کلیدی و کلافه‌کننده اینجاست که ثبت هر صاعقه جدید، این تایمر ۳۰ دقیقه‌ای را به طور خودکار صفر می‌کند و شمارش معکوس از اول آغاز می‌شود! در نتیجه، وقفه‌ای که در ابتدا به نظر می‌رسید تنها نیم ساعت طول بکشد، در صورت تداوم طوفان در نزدیکی ورزشگاه، می‌تواند به چند ساعت هم کشیده شود. البته استادیوم‌های کاملاً مسقف از این قاعده مستثنی هستند، چرا که پوشش کامل آن‌ها امنیت افراد را در برابر این پدیده‌های جوی تضمین می‌کند.

شبیخون طوفان به تاکتیک مربیان

اگرچه این تعلیق‌ها تغییری در نتیجه بازی ایجاد نمی‌کنند و قوانین مسابقات را تغییر نمی‌دهند، اما می‌توانند اثری ویرانگر روی عملکرد فنی تیم‌ها داشته باشند. یک وقفه طولانی‌مدت قادر است شتاب حرکتی و روند رو به رشد یک تیم آماده را به کلی نابود کند، مربیان را به بازنگری اجباری در برنامه‌های تاکتیکی خود وا دارد و ریتم مسابقه را به طور کامل تغییر دهد.

علاوه بر این، فوتبالیست‌ها با چالش‌های جسمی و روانی سنگینی مواجه می‌شوند. حفظ آمادگی بدنی و تمرکز ذهنی در طول تاخیرهای طولانی‌مدت در رختکن اصلاً کار آسانی نیست؛ به خصوص وقتی پای مسابقات سرنوشت‌ساز مرحله گروهی یا نبردهای مرگ و زندگی در دور حذفی در میان باشد. این وضعیت حتی لجستیک کلی جام جهانی را هم به هم می‌ریزد و باعث تاخیر در کنداکتور پخش زنده تلویزیونی، اختلال در رفت‌وآمد هواداران و کندی عملیات اجرایی در استادیوم‌ها می‌شود.

جان انسان‌ها مهم‌تر از جذابیت فوتبال

با وجود تمام دردسرها، کلافگی‌ها و ناراحتی‌هایی که این تاخیرهای ناگهانی برای بینندگان و تیم‌ها ایجاد می‌کند، اولویت اصلی فیفا و کمیته برگزاری همچنان حفظ سلامت و امنیت تمامی افراد حاضر در استادیوم است. تجربه‌های به دست آمده از مسابقات اخیری که در ایالات متحده برگزار شده، نشان می‌دهد که پروتکل‌های مربوط به شرایط جوی با قاطعیت کامل، به شدت و بدون هیچ‌گونه استثنایی اجرا می‌شوند تا جذابیت فوتبال باعث به خطر افتادن جان کسی نشود.

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