بازگشت باشکوه یا قمار بزرگ کارلتو؟
سلسائو گوشبهزنگ فرمان شلیک نیمار مقابل اسکاتلند
فوقستاره محبوب و پرحاشیه برزیل، در آستانه دیدار حساس و سرنوشتساز با اسکاتلند در جام جهانی، پس از ماهها مصدومیت آماده بازگشت به میدان شده است.
به گزارش ایلنا، طعنه سنگین لولا، رئیسجمهور برزیل، به نیمار احتمالاً از این واقعیت سرچشمه میگیرد که این فوقستاره، فعالانه از ژایر بولسونارو، جانشین راستگرای افراطی او حمایت کرده بود. با این حال، حتی آن دسته از مردم برزیل که دیدگاههای سیاسی مشترکی با نیمار ندارند، اکنون با تمام وجود امیدوارند که او برای نبرد حیاتی روز چهارشنبه مقابل اسکاتلند در میامی به مرز آمادگی کامل برسد.
نشانههای اولیه به وضوح در این زمینه امیدوارکننده به نظر میرسند. نیمار با وجود از دست دادن دو بازی ابتدایی سلسائو در آمریکای شمالی، به نظر میرسد به طور کامل از مصدومیت ساق پا که حضورش در چهارمین جام جهانی متوالی را به خطر انداخته بود، رها شده است. اکنون انتظار میرود نام او در میان بازیکنان ذخیره مسابقهای قرار بگیرد که برزیل برای تضمین صدرنشینی در گروه C، به شدت به پیروزی و احتمالاً یک برد مقتدرانه در آن نیاز دارد.
امیدواری سلسائو به تجربه ستاره بزرگ
لوکاس پاکتا تاکید کرد که همه اعضای تیم ملی برزیل از بازگشت دوباره نیمار به تمرینات گروهی در اوایل این هفته بسیار خوشحال هستند.
این هافبک تهاجمی فلامنگو در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: "او بازیکن بسیار مهمی برای تیم ملی است. نیمار تاریخچهای فوقالعاده با این پیراهن دارد و هنوز هم میتواند کمک زیادی به ما بکند. امیدواریم او هرچه سریعتر در اختیار تیم قرار بگیرد تا به ما در این مسیر کمک کند." البته اینکه نیمار در این مقطع زمانی دقیقاً چه کمکی میتواند به تیم بکند، هنوز تا حدودی مبهم است.
سه سال خانهنشینی و آمار نگرانکننده آقای حاشیه
بهترین گلزن تاریخ فوتبال ملی برزیل در واقع صرفاً به خاطر همان "تاریخچه فوقالعادهاش" در لیست تیم جای گرفته است؛ چرا که او در سه سال گذشته، و به خصوص سه ماه اخیر، هیچ کار خاصی انجام نداده که دعوت شدنش را توجیه کند.
از زمان آخرین بازی او برای برزیل مقابل اروگوئه در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، نیمار تنها در ۴۵ بازی رسمی فوتبال به میدان رفته و فقط ۱۷ گل به ثمر رسانده است. برای درک بهتر این موضوع، جالب است بدانید که ژائو پدرو، مهاجم آمادهای که به شکلی بحثبرانگیز از لیست کارلو آنچلوتی برای جام جهانی خط خورد، تنها در فصل گذشته آمار بهتری را ثبت کرده بود (۲۰ گل در ۵۰ بازی برای چلسی).
آیا نیمار میتواند ادای مسی را درآورد؟
فوق ستاره برزیل هنوز ۳۴ ساله است، اما به سختی میتوان او را یک بازیکن ۳۴ ساله جوان و قبراق دانست. لیونل مسی زمانی که چهار سال پیش آرژانتین را به قهرمانی جام جهانی در قطر رساند، یک سال از سن فعلی نیمار بزرگتر بود.
اگرچه استعداد ناب و ذاتی نیمار با همتیمی سابق و دوست صمیمیاش قابل مقایسه است، اما این دو نفر در خارج از زمین مسابقه زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند؛ دقیقاً به همین دلیل است که ستاره برزیلی هرگز نتوانست از تمام پتانسیل خود استفاده کند، در حالی که مسی در ۳۸ سالگی همچنان فراتر از تمامی انتظارات ظاهر میشود. این شانس وجود دارد که صرفاً حضور نیمار در زمین یا حتی روی نیمکت، تأثیری شبیه به مسی روی بازیکنان اطرافش بگذارد.
وقتی وینی و کاسمیرو پشت فوق ستاره درمیآیند
با اینکه نیمار گاهی به خاطر رفتارهای عجیبش مثل سیلی زدن به بازیکن جوان تیم در تمرینات مورد انتقاد قرار میگیرد، اما او همچنان یک شخصیت به شدت محبوب در کشورش و از آن مهمتر، در رختکن سلسائو به شمار میرود.
کاسمیرو از جمله کسانی بود که پس از تنها ۸ بازی برای سانتوس در لیگ برزیل در سال جاری، خواستار بازگشت نیمار به جام جهانی شد. وینیسیوس جونیور نیز یکی دیگر از چندین ستاره بزرگ تیم آنچلوتی است که هنوز به این بازیکن باسابقه چشم دوخته است. ستاره رئال مادرید در این باره گفت: "حضور او در کنار گروه برای همه ما بسیار مهم است. او الگوی من است و همیشه حمایت زیادی از من کرده است. امیدوارم برای بازی بعدی مقابل اسکاتلند برگردد و در طول جام جهانی به ما کمک کند."
چشمانتظار یک ناجی در میامی
اینکه برزیل به تکانی اساسی و کمک در خط حمله نیاز دارد، کاملاً غیرقابل انکار است. شاگردان آنچلوتی شاید در صدر گروه C باشند، اما در دو بازی اول خود اصلاً در حد و اندازههای یک مدعی بزرگ ظاهر نشدهاند.
سلسائو در بازی افتتاحیه خود مقابل مراکش نزدیک بود بیش از یک گل عقب بیفتد، تا اینکه وینیسیوس با یک حرکت جادویی بازی را مساوی کرد. برزیل هر چه از زمان بازی گذشت بهتر شد، اما نمایش آنها در نیوجرسی اصلاً شبیه به تیمی نبود که بتواند یک ماه دیگر ششمین ستاره را روی پیراهنش حک کند. این داستان مقابل هائیتی هم تکرار شد. برزیل شاید ۳ بر ۰ پیروز شده باشد و ماتئوس کونیا نشان داد که گزینه بهتری نسبت به ایگور تیاگو در خط حمله است، اما وابستگی شدید تیم به خلاقیت وینیسیوس حتی مقابل یکی از ضعیفترین تیمهای تورنمنت هم کاملاً به چشم آمد.
فرش قرمز آنچلوتی برای بازگشت شماره ۱۰
به طور طبیعی، فقدان انسجام و خلاقیت در خط حمله برزیل تنها منجر به افزایش فشارها برای بازی دادن به نیمار به محض بهبودی شد و حالا مسیر برای بازگشت او کاملاً هموار شده است.
پس از اینکه آنچلوتی، رافینیا را به دلیل مصدومیت در بازی با هائیتی از دست داد، این سرمربی ایتالیایی بلافاصله اعلام کرد که نیمار برای بازی با اسکاتلند در دسترس خواهد بود. با توجه به اینکه رافینیا حداقل تا مرحله یکشانزدهم نهایی غایب خواهد بود، شانس بسیار زیادی وجود دارد که اگر نیمار در میامی چند دقیقهای فرصت بازی پیدا کند، حتی او را در ترکیب اصلی بازی ببینیم.
این موضوع با توجه به مصدومیتهای پیاپی او در چند سال گذشته یک ریسک بزرگ است، اما برزیلیها این قمار را میپذیرند. نیمار پس از جام جهانی قبلی عملاً یک بازیکن پارهوقت بوده است، اما در چشمان بخش زیادی از هموطنانش، درخششهای گذشته او، تنها نقطه امید برای حل مشکلات فعلی سلسائو است.
منبع: گل