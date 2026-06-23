خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمایت بازیکنان صنعت نفت از پورموسوی (عکس)

حمایت بازیکنان صنعت نفت از پورموسوی (عکس)
کد خبر : 1803604
لینک کوتاه کپی شد.

در پی حواشی ایجاد شده پیرامون جدایی سیروس پورموسوی از صنعت نفت آبادان، بازیکنان این تیم با انتشار بیانیه‌ای مشترک از سرمربی خود حمایت کردند و خواستار شفاف‌سازی درباره تصمیمات مدیریتی شدند.

به گزارش ایلنا،  در حالی که صنعت نفت آبادان چهار هفته مانده به پایان لیگ دسته اول همچنان برای صعود به لیگ برتر شانس دارد، اعلام موافقت هیئت مدیره باشگاه با جدایی سیروس پورموسوی، فضای این تیم را تحت تأثیر قرار داده است. باشگاه ابتدا از پذیرش استعفای سرمربی خود خبر داد، اما پورموسوی ساعاتی بعد اعلام کرد هیچ درخواست استعفایی ارائه نکرده و در صورت تصمیم مدیران برای پایان همکاری، باید به صورت رسمی حکم برکناری‌اش ابلاغ شود.

پس از این اتفاقات، شماری از بازیکنان باتجربه صنعت نفت با انتشار متنی مشترک در فضای مجازی، حمایت خود را از سرمربی تیم اعلام کردند. در بخشی از این پیام آمده است:  «مگر می‌شود تیمی که هنوز شانس صعود مستقیم یا حضور در پلی‌آف را دارد، ناگهان سرمربی‌اش برکنار شود؟ مگر می‌شود دیروز از برنامه‌ها، اهداف و آینده تیم صحبت شود و امروز حکم برکناری صادر گردد؟»

بازیکنان صنعت نفت در ادامه نوشته اند: «دست‌های پشت پرده اگر تصمیمی گرفته‌اند، حداقل شهامت پذیرش آن را هم داشته باشید. صادقانه بگویید که این تصمیم مدیریت بوده و سرمربی را شما برکنار کرده‌اید. هواداران حق دارند حقیقت را بدانند. پنهان شدن پشت شایعات و روایت‌های ساختگی نه مشکلی را حل می‌کند و نه واقعیت را تغییر می‌دهد. مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرید؛ تاریخ همیشه حقیقت را روشن خواهد نمود.»

حمایت بازیکنان صنعت نفت از پورموسوی (عکس)

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی