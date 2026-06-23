حمایت بازیکنان صنعت نفت از پورموسوی (عکس)

به گزارش ایلنا، در حالی که صنعت نفت آبادان چهار هفته مانده به پایان لیگ دسته اول همچنان برای صعود به لیگ برتر شانس دارد، اعلام موافقت هیئت مدیره باشگاه با جدایی سیروس پورموسوی، فضای این تیم را تحت تأثیر قرار داده است. باشگاه ابتدا از پذیرش استعفای سرمربی خود خبر داد، اما پورموسوی ساعاتی بعد اعلام کرد هیچ درخواست استعفایی ارائه نکرده و در صورت تصمیم مدیران برای پایان همکاری، باید به صورت رسمی حکم برکناری‌اش ابلاغ شود.

پس از این اتفاقات، شماری از بازیکنان باتجربه صنعت نفت با انتشار متنی مشترک در فضای مجازی، حمایت خود را از سرمربی تیم اعلام کردند. در بخشی از این پیام آمده است: «مگر می‌شود تیمی که هنوز شانس صعود مستقیم یا حضور در پلی‌آف را دارد، ناگهان سرمربی‌اش برکنار شود؟ مگر می‌شود دیروز از برنامه‌ها، اهداف و آینده تیم صحبت شود و امروز حکم برکناری صادر گردد؟»



بازیکنان صنعت نفت در ادامه نوشته اند: «دست‌های پشت پرده اگر تصمیمی گرفته‌اند، حداقل شهامت پذیرش آن را هم داشته باشید. صادقانه بگویید که این تصمیم مدیریت بوده و سرمربی را شما برکنار کرده‌اید. هواداران حق دارند حقیقت را بدانند. پنهان شدن پشت شایعات و روایت‌های ساختگی نه مشکلی را حل می‌کند و نه واقعیت را تغییر می‌دهد. مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرید؛ تاریخ همیشه حقیقت را روشن خواهد نمود.»

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