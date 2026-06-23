به گزارش ایلنا، این مهاجم ۲۵ ساله فرم فوق‌العاده خود در رده ملی را با به ثمر رساندن بریس حیاتی در جریان پیروزی سخت ۳ بر ۲ روز سه‌شنبه مقابل سنگال ادامه داد. این برد سرنوشت‌ساز، شمار امتیازات این تیم اسکاندیناوی را در گروه I به عدد ۶ رساند تا صعود آن‌ها به مرحله یک‌شانزدهم نهایی، یک بازی زودتر از پایان مرحله گروهی قطعی شود. این دستاورد تاریخی، نخستین صعود تیم ملی نروژ به مرحله حذفی جام جهانی از سال ۱۹۹۸ به این سو به شمار می‌رود.

تقاضای غول نروژی برای واقع‌گرایی در جام جهانی

ماشین گلزنی سیتی پپ پیش از رویارویی با فرانسه، قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸، تمام انتظارات و رویاپردازی‌ها را رد کرد. او با وجود تکرار یک رکورد تاریخی و زدن چند گل در دو بازی اول خود در جام جهانی، مایل نبود درباره فتح جام طلایی صحبت کند. هالند در این خصوص گفت: "برایم مهم نیست، ما صعود کردیم. آن‌ها احتمالاً ما را شکست خواهند داد و در نهایت کل تورنمنت را فتح خواهند کرد."

هنگامی که از مهاجم منچسترسیتی سوال شد که آیا با توجه به این شروع ویرانگر فردی، این تورنمنت در نهایت به او و نروژ تعلق خواهد داشت یا خیر، او خیلی سریع هرگونه خوش‌بینی افراطی را رد کرد و افزود: "بستگی دارد منظورتان از این حرف چه باشد. اگر منظورتان صعود به جام جهانی برای اولین بار پس از ۲۸ سال و عبور از مرحله گروهی است، بله موافقم. اما برای قهرمانی در جام جهانی، به هیچ وجه! فکر می‌کنم بهتر است در اینجا کمی واقع‌بین باشیم و بیایید امروز تک‌تک نروژی‌های روی زمین از این اتفاق خوشحال باشند."

جنون کارناوالی وایکینگ‌ها در سراسر کره زمین

این پیروزی تاریخی موجی از شادی‌های جنون‌آمیز را به راه انداخت و هواداران، حرکت نمادین و معروف پاروزنی وایکینگ‌ها را به نمایش گذاشتند. بار احساسی این موفقیت بزرگ به شدت درون اردوی تیم حس می‌شد؛ تا جایی که بازیکنان نیز در زمین مسابقه به هواداران پیوستند تا این شب خاطره‌انگیز را جشن بگیرند.

هالند در این باره گفت: "دیوانه‌کننده بود. من و مارتین اودگارد قبل از مسابقه کمی درباره این موضوع صحبت کرده بودیم که اگر همه چیز همان‌طور که می‌خواهیم پیش رفت، آیا باید به این جشن ملحق شویم یا نه. همه چیز عالی پیش رفت و من باید بگویم که این یک لحظه بسیار خاص برای تمام مردم نروژ بود. فکر می‌کنم این برد در کنار بزرگ‌ترین شب‌های کل زندگی من قرار می‌گیرد. دقیقاً همان حسی را دارم که بعد از فینال لیگ قهرمانان اروپا داشتم. این موفقیت به شدت بزرگ است. من به این تیم افتخار می‌کنم."

نبرد سنگین غول‌ها برای تعیین صدرنشین گروه I

نروژ اکنون خود را برای یک دیدار جذاب و سرنوشت‌ساز در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل فرانسه در روز جمعه آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که تکلیف تیم اول گروه I را مشخص خواهد کرد. شاگردان دیدیه دشان بدون شک یک چالش تاکتیکی بسیار سخت و هولناک را پیش روی این تیم شگفتی‌ساز قرار خواهند داد.

با توجه به اینکه صعود نروژ پیش از این قطعی شده است، کادر فنی این تیم می‌تواند با کمترین فشار روانی ممکن گام به این مسابقه بزرگ و حیثیتی بگذارد و سپس منتظر مشخص شدن رقیب خود در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بماند.

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