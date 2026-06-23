پورموسوی از صنعت نفت جدا شد

به گزارش ایلنا، در شرایطی که صنعت نفت آبادان همچنان شانس صعود به لیگ برتر را حفظ کرده است، هیئت مدیره این باشگاه امروز (دوم تیرماه) با استعفای سیروس پورموسوی موافقت کرد و به همکاری با این سرمربی پایان داد.

پورموسوی پیش از این نیز درخواست جدایی خود را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع مدیران باشگاه با استعفای او مخالفت کردند. با این حال، این بار تصمیم به پایان همکاری میان دو طرف گرفته شد.

مدیران صنعت نفت به زودی گزینه جدید هدایت این تیم را معرفی خواهند کرد تا آبادانی‌ها چهار هفته پایانی لیگ یک را با سرمربی تازه دنبال کنند و شانس خود را برای بازگشت به لیگ برتر حفظ کنند.

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