اعتراف جنجالی امباپه پس از طوفان فیلادلفیا
فوقستاره فرانسه از کابوس و استرس شدید پرده برداشت
کاپیتان مقتدر تیم ملی فرانسه، اعتراف کرد که تعویق دو ساعته بازی مقابل عراق به دلیل طوفان سهمگین، تمرکز و اعصاب او را به شدت به هم ریخته بود.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای فرانسه و عراق در جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی فیلادلفیا به دلیل شرایط نامساعد جوی و طوفان شدید با اختلال مواجه شد و مسئولان برگزاری مسابقه مجبور شدند بازی را برای مدتی طولانی متوقف کنند. در پی این تصمیم، بازیکنان هر دو تیم به رختکن فرستاده شدند تا منتظر بهبود اوضاع جوی بمانند.
این وقفه طولانیمدت ابهامات زیادی را درباره زمان از سرگیری مسابقه ایجاد کرد. پس از بازگشت بازیکنان به زمین و شروع مجدد بازی، فرانسویها کنترل میدان را در دست گرفتند و به یک پیروزی راحت ۳ بر ۰ دست یافتند. کیلیان امباپه در این نتیجه نقشی سرنوشتساز ایفا کرد و با زدن دو گل، سهم بزرگی در کسب این ۳ امتیاز ارزشمند و صعود خروسها به مرحله حذفی داشت.
اعتراف صریح کاپیتان به ساعات تلخ و دشوار در رختکن
کاپیتان تیم ملی فرانسه پس از به صدا درآمدن سوت پایان بازی، با صراحت درباره تاثیر منفی این وقفه طولانی بر وضعیت روحی و روانی خود صحبت کرد. او توضیح داد که وقتی برنامهریزی مسابقات به دلیل عوامل بیرونی کاملاً به هم میریزد، حفظ آمادگی و تمرکز لازم برای یک بازی حساس بینالمللی تقریباً غیرممکن میشود.
امباپه در گفتگو باESPN اعتراف کرد: "شب بسیار طولانی و فرسایشی بود. از نظر احساسی زمان زیادی گذشت و من واقعاً عصبی و مضطرب شده بودم. شرایط خیلی سخت بود، چون ما باید تمرکز خودمان را حفظ میکردیم و در تمام مدت حضور در رختکن، ذهنمان را در زمین مسابقه نگه میداشتیم."
چالش بزرگ خروسها برای حفظ تمرکز در فیلادلفیا
امباپه در ادامه به جزئیات و سختیهای این غیبت نزدیک به دو ساعته در زمین پرداخت. شاگردان دیدیه دشان باید راهی پیدا میکردند تا بدون از دست دادن حس رقابتطلبی و روحیه جنگندگی، زمان را سپری کنند تا پس از بهبود شرایط جوی، قفل خط دفاعی مستحکم عراق را باز کنند.
کاپیتان مقتدر فرانسویها افزود: "حدود یک ساعت و نیم، شاید هم نزدیک به دو ساعت را در رختکن گذراندیم. حفظ تمرکز در چنین وضعیتی فوقالعاده دشوار است و انرژی ذهنی زیادی از آدم میگیرد. با این حال، ما تلاش و تعهد زیادی به خرج دادیم تا از فضای مسابقه خارج نشویم. کار بسیار پیچیدهای بود، اما خوشبختانه در نهایت به هدفی که داشتیم رسیدیم."
تلاش مدافع سابق عنوان قهرمانی برای حفظ شتاب موفقیت
فرانسویها تلاش خواهند کرد تا اعتماد به نفس به دست آمده از این پیروزی دراماتیک را با خود به مرحله بعدی جام جهانی ببرند. این برد صعود شاگردان دشان به دور حذفی را قطعی کرد، اما پیش از آغاز آن مرحله، لسبلوز روز جمعه در آخرین و حساسترین بازی مرحله گروهی خود به مصاف نروژ خواهد رفت تا تکلیف تیم صدرنشین این گروه مشخص شود.