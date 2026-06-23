به گزارش ایلنا، مسی با گلزنی در این بازی، تعداد گل‌های خود در جام جهانی را به ۱۸ رساند و رکورد گل‌های میروسلاو کلوزه و کیلیان امباپه را که هر کدام ۱۶ گل زده بودند، شکست. این موفقیت نه تنها به مسی، بلکه به تیم ملی آرژانتین کمک کرد تا به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کند.

رسانه‌های آرژانتینی مانند «اولی» با انتشار عکسی از مسی در صفحه اول، به جای تیتر بزرگ، تنها به نوشتن «نیازی به توضیح بیشتر نیست» بسنده کردند. این نشان‌دهنده احترام و تحسین عمیق آنها نسبت به عملکرد مسی و تیم ملی است.

در بریتانیا، روزنامه «تلگراف» به مسی اشاره‌ای داشت، هرچند که صفحه اول آن به استعفای نخست‌وزیر اختصاص داشت. اما این روزنامه با اشاره به رکوردشکنی مسی نوشت: «جادوگر کوچک دوباره در بزرگ‌ترین صحنه جهانی درخشش داشت.»

در ایتالیا، «گازتا دلو اسپورت» با عنوان «هیچ‌کس به پای او نمی‌رسد، مسی شگفت‌انگیز است» به تمجید از این بازیکن پرداخت و او را به عنوان یک قهرمان واقعی معرفی کرد. همچنین روزنامه «مارکا» با عنوان «مسی ۱۸» به این رکورد تاریخی اشاره کرد و تأکید کرد که قهرمانی‌های آرژانتین تنها به مسی محدود نمی‌شود.

در ایالات متحده، «اتلتیک» به تمرکز مسی در بازی اشاره کرد و به رکوردشکنی او در کنار اشاره به پنالتی از دست رفته‌اش پرداخت. این پنالتی سومین پنالتی او در سه جام جهانی بود و او را به عنوان بازیکنی که بیشترین پنالتی را در تاریخ این رقابت‌ها از دست داده، معرفی کرد.

در آلمان، روزنامه «بیلد» به جای تمجید از مسی، بیشتر به موضوع پنالتی‌های از دست رفته او پرداخت و به نظر می‌رسد که از رکوردشکنی او چندان خوشحال نبوده‌اند.

در نهایت، مسی با این دو گل و رکوردشکنی‌اش، بار دیگر به عنوان یک افسانه در دنیای فوتبال شناخته شد.

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