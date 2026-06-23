به گزارش ایلنا، پس از پیروزی قاطع ۴-۲ انگلیس بر کرواسی در بازی اول، بیش از ۱۴ هزار هوادار به بوستون سرازیر شدند و تجمعات پر سر و صدایی در نقاط مختلف شهر شکل گرفت. در یکی از بارها، رفتار هواداران به حدی جنجالی شد که کارکنان مجبور به تعطیلی زودهنگام شدند و پلیس نیز برای کنترل اوضاع به محل اعزام شد.

انتقادات از رفتار هواداران انگلیس در فضای مجازی به سرعت افزایش یافت. یکی از کاربران در توییتر نوشت: «لطفاً مثل سال ۱۷۷۶ از اینجا بروید!» و دیگری به رفتارهای توهین‌آمیز هواداران انگلیس اشاره کرد و گفت: «اینها هیچ کلاسی ندارند و انرژی منفی دارند.»

در حالی که هواداران انگلیس در بارها و رستوران‌های مختلف به شادی و رقص مشغول بودند، هواداران اسکاتلندی به خاطر رفتار دوستانه و شاداب خود در میان مردم محلی محبوبیت بیشتری پیدا کردند. ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی از جشن‌ها و دورهمی‌های اسکاتلندی‌ها منتشر شده که نشان‌دهنده استقبال گرم بومی‌ها از آنهاست.

به رغم انتقادات، هواداران انگلیس همچنان به جشن و شادی ادامه می‌دهند و برخی از آنها از این سفر به عنوان یک تجربه بی‌نظیر یاد می‌کنند. یکی از هواداران گفت: «این یک بار در عمر پیش می‌آید، باید از آن استفاده کرد.»

در نهایت، با وجود هزینه‌های بالای سفر و انتقادات، هواداران انگلیس به حضور خود در بوستون ادامه می‌دهند و امیدوارند که تیمشان در ادامه مسابقات موفق باشد.

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