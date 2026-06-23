حمله آمریکاییها به هواداران انگلیس: بیکلاسها گم شید!
هواداران انگلیس در آستانه دومین بازی خود در جام جهانی مقابل غنا، به شدت در بوستون حضور یافتهاند، اما رفتار آنها نتوانسته است نظر مثبت مردم محلی را جلب کند و در مقایسه با ارتش محبوب اسکاتلند، انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
به گزارش ایلنا، پس از پیروزی قاطع ۴-۲ انگلیس بر کرواسی در بازی اول، بیش از ۱۴ هزار هوادار به بوستون سرازیر شدند و تجمعات پر سر و صدایی در نقاط مختلف شهر شکل گرفت. در یکی از بارها، رفتار هواداران به حدی جنجالی شد که کارکنان مجبور به تعطیلی زودهنگام شدند و پلیس نیز برای کنترل اوضاع به محل اعزام شد.
انتقادات از رفتار هواداران انگلیس در فضای مجازی به سرعت افزایش یافت. یکی از کاربران در توییتر نوشت: «لطفاً مثل سال ۱۷۷۶ از اینجا بروید!» و دیگری به رفتارهای توهینآمیز هواداران انگلیس اشاره کرد و گفت: «اینها هیچ کلاسی ندارند و انرژی منفی دارند.»
در حالی که هواداران انگلیس در بارها و رستورانهای مختلف به شادی و رقص مشغول بودند، هواداران اسکاتلندی به خاطر رفتار دوستانه و شاداب خود در میان مردم محلی محبوبیت بیشتری پیدا کردند. ویدیوهای زیادی در شبکههای اجتماعی از جشنها و دورهمیهای اسکاتلندیها منتشر شده که نشاندهنده استقبال گرم بومیها از آنهاست.
به رغم انتقادات، هواداران انگلیس همچنان به جشن و شادی ادامه میدهند و برخی از آنها از این سفر به عنوان یک تجربه بینظیر یاد میکنند. یکی از هواداران گفت: «این یک بار در عمر پیش میآید، باید از آن استفاده کرد.»
در نهایت، با وجود هزینههای بالای سفر و انتقادات، هواداران انگلیس به حضور خود در بوستون ادامه میدهند و امیدوارند که تیمشان در ادامه مسابقات موفق باشد.