به گزارش ایلنا، پرتغال در حالی به مصاف ازبکستان می‌رود که کریستیانو رونالدو به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی، در بازی‌های اخیر نتوانسته انتظارات را برآورده کند. در دیدار اخیر این تیم برابر جمهوری دموکراتیک کنگو، رونالدو هیچ شوتی به سمت دروازه نداشت و عملکردش به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

تیم ملی پرتغال با وجود داشتن بازیکنان باکیفیت، با دو سوال اساسی روبرو است: تا چه حد باید به رونالدو توجه کرد و آیا سرمربی این تیم، روبرتو مارتینز، جرات اتخاذ تصمیمات سخت را دارد؟ در حالی که ازبکستان حریف آسانی به نظر می‌رسد، اما عملکرد رونالدو در این بازی می‌تواند سرنوشت تیم را تغییر دهد.

رونالدو در بازی‌های اخیر به شدت تحت فشار بوده و انتقادات از سوی رسانه‌ها و حتی خانواده‌اش افزایش یافته است. خواهرش به انتقاد از عملکرد هم‌تیمی‌اش، برونو فرناندس، پرداخته و این موضوع به تنش‌های موجود دامن زده است. همچنین، رفتارهای رونالدو در زمین بازی و تعاملاتش با دیگر بازیکنان نشان‌دهنده تغییراتی در دینامیک تیم است.

در حالی که برخی از بازیکنان به دنبال استقلال بیشتر در بازی هستند، رونالدو همچنان به عنوان یک نماد در تیم باقی مانده است. اما آیا مارتینز می‌تواند تصمیمی بگیرد که به نفع تیم باشد و رونالدو را به سمت کنار گذاشتن از ترکیب سوق دهد؟ این سوالی است که پاسخ آن می‌تواند سرنوشت پرتغال را در این جام جهانی رقم بزند.

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