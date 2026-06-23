به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس سه‌شنبه شب در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر غنا قرار می‌گیرد. شاگردان توماس توخل در نخستین دیدار خود مقابل کرواسی نمایشی هجومی و چشم‌نواز ارائه کردند و با به ثمر رساندن چهار گل، رکورد ثبت ۲۰ شوت از داخل محوطه جریمه را در تاریخ جام جهانی به نام خود ثبت کردند. با این حال، عملکرد دفاعی سه‌شیرها در آن مسابقه انتقادهایی را به همراه داشت و کرواسی بارها از فضای پشت مدافعان انگلیس استفاده کرد.

توخل در آستانه دیدار با غنا به دنبال ایجاد تعادل بیشتر در تیمش است تا ضمن حفظ قدرت هجومی، انسجام دفاعی بهتری نیز داشته باشد. سرمربی انگلیس تقریباً تمامی بازیکنان خود را در اختیار دارد، هرچند وضعیت بوکایو ساکا همچنان با احتیاط دنبال می‌شود و پیش‌بینی می‌شود نونی مادوئکه بار دیگر در سمت راست خط حمله از ابتدا به میدان برود.

در سوی مقابل، تیم تحت هدایت کارلوس کی‌روش در دیدار نخست با تک گل دیرهنگام کالب یرنکی موفق شد پاناما را شکست دهد. اگرچه نمایش غنا چندان درخشان نبود، اما نظم تاکتیکی و استفاده مؤثر از ضدحملات، سه امتیاز ارزشمند را برای ستاره‌های سیاه به همراه داشت. حالا غنایی‌ها با روحیه‌ای بالا و با امید به خلق شگفتی مقابل انگلیس، پا به این مسابقه خواهند گذاشت.

ترکیب احتمالی انگلیس: پیکفورد، ریس جیمز، استونز، گِهی، اورایلی، اندرسون، رایس، مادوئکه، بلینگام، گوردون و کین.

ترکیب احتمالی غنا: آساره، سنایا، آجتی، اوپوکو، منساه، یرنکی، پارتی، فاتاوو، سلیمانا، سمنیو و آیو.

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