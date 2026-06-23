اسامی داوران هفته سی و یکم لیگ دسته اول
اسامی داوران هفته سی و یکم لیگ دسته اول اعلام شد.
به گزارش ایلنا، هفته سی و یکم لیگ دسته اول قرار است روز شنبه 6 تیر برگزار شود. آن هم در شرایطی که جنگ قهرمانی، کسب سهمیه های صعود و تلاش برای بقا در حساسترین و فشردهترین حالت ممکن است.
بر همین اساس، داوران این هفته از مسابقات مشخص شده که اسامی آنها به شرح زیر است:
پارس جنوبی - نود ارومیه
داوران: میثم صفاری، علی رعیت، شهرخ دانشور و میلاد رحیم دشتی ناظر: رحیم مهرپیشه
نفت بندرعباس - صنعت نفت آبادان
داوران: سیدحسین حسینی، محمد هاشمی، اکبر عمرانی و امید منفردیان ناظر: مهدی موسی پور
نفت و گاز گچساران - نساجی مازندران
داوران: امیر ایار، علی احمدی، صادق رستمی و سید ابراهیم موسوی ناظر: اسماعیل امری
مس شهر بابک - نیروی زمینی تهران
داوران:محمدرضا تارخ، فرزاد شیرمردی،عباس یعقوبی و محمدعلی یعقوبی ناظر: مجید معماری
فرد البرز - سایپا
داوران:امحمد محمدی، بهزاد پناهی، ابوالفضل بیات، پوریا افشاریان ناظر: علی اصغر مومنی
آریو اسلامشهر - بعثت کرمانشاه
داوران: محمدحسین یحیی زاده، عباس عسکری، کیارش کیومرثی و امیرحمزه موسوی ناظر: علی دودانگه
هوادار تهران - داماشیان گیلان
داوران:مصطفی مناجاتی پور، مرتضی باقری، محمدمتین مصباحی و وحید صفری ناظر: بابک وسیله بر
شهرداری نوشهر - مس کرمان
داوران: حسین زمانی، عباس پورحیدری، مرتضی سلمان نژاد و رضا براتی ناظر: حسن یوسفی
مس سونگون - شناورسازی قشم
داوران: امیر عرب براقی، محمدعلی پورمتقی، امیرمحمد داودزاده و کیانوش رفیع زاده ناظر: محمدرضا فلاح