اسامی داوران هفته سی و یکم لیگ دسته اول

به گزارش ایلنا، هفته سی و یکم لیگ دسته اول قرار است روز شنبه 6 تیر برگزار شود. آن هم در شرایطی که جنگ قهرمانی، کسب سهمیه های صعود و تلاش برای بقا در حساس‌ترین و فشرده‌ترین حالت ممکن است.

بر همین اساس، داوران این هفته از مسابقات مشخص شده که اسامی آنها به شرح زیر است:

پارس جنوبی - نود ارومیه

داوران: میثم صفاری، علی رعیت، شهرخ دانشور و میلاد رحیم دشتی ناظر: رحیم مهرپیشه



نفت بندرعباس - صنعت نفت آبادان

داوران: سیدحسین حسینی، محمد هاشمی، اکبر عمرانی و امید منفردیان ناظر: مهدی موسی پور



نفت و گاز گچساران - نساجی مازندران

داوران: امیر ایار، علی احمدی، صادق رستمی و سید ابراهیم موسوی ناظر: اسماعیل امری



مس شهر بابک - نیروی زمینی تهران

داوران:محمدرضا تارخ، فرزاد شیرمردی،عباس یعقوبی و محمدعلی یعقوبی ناظر: مجید معماری



فرد البرز - سایپا

داوران:امحمد محمدی، بهزاد پناهی، ابوالفضل بیات، پوریا افشاریان ناظر: علی اصغر مومنی



آریو اسلامشهر - بعثت کرمانشاه

داوران: محمدحسین یحیی زاده، عباس عسکری، کیارش کیومرثی و امیرحمزه موسوی ناظر: علی دودانگه



هوادار تهران - داماشیان گیلان

داوران:مصطفی مناجاتی پور، مرتضی باقری، محمدمتین مصباحی و وحید صفری ناظر: بابک وسیله بر



شهرداری نوشهر - مس کرمان

داوران: حسین زمانی، عباس پورحیدری، مرتضی سلمان نژاد و رضا براتی ناظر: حسن یوسفی



مس سونگون - شناورسازی قشم

داوران: امیر عرب براقی، محمدعلی پورمتقی، امیرمحمد داودزاده و کیانوش رفیع زاده ناظر: محمدرضا فلاح

انتهای پیام/