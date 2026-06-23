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اسامی داوران هفته سی و یکم لیگ دسته اول

اسامی داوران هفته سی و یکم لیگ دسته اول
کد خبر : 1803533
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اسامی داوران هفته سی و یکم لیگ دسته اول اعلام شد.

به گزارش ایلنا، هفته سی و یکم لیگ دسته اول قرار است روز شنبه 6 تیر برگزار شود. آن هم در شرایطی که جنگ قهرمانی، کسب سهمیه های صعود و تلاش برای بقا در حساس‌ترین و فشرده‌ترین حالت ممکن است.

بر همین اساس، داوران این هفته از مسابقات مشخص شده که اسامی آنها به شرح زیر است:

پارس جنوبی - نود ارومیه
داوران: میثم صفاری، علی رعیت، شهرخ دانشور و میلاد رحیم دشتی ناظر: رحیم مهرپیشه

نفت بندرعباس - صنعت نفت آبادان
داوران: سیدحسین حسینی، محمد هاشمی، اکبر عمرانی و امید منفردیان ناظر: مهدی موسی پور

نفت و گاز گچساران - نساجی مازندران
داوران: امیر ایار، علی احمدی، صادق رستمی و سید ابراهیم موسوی ناظر: اسماعیل امری

مس شهر بابک - نیروی زمینی تهران
داوران:محمدرضا تارخ، فرزاد شیرمردی،عباس یعقوبی و محمدعلی یعقوبی ناظر: مجید معماری

فرد البرز - سایپا
داوران:امحمد محمدی، بهزاد پناهی، ابوالفضل بیات، پوریا افشاریان ناظر: علی اصغر مومنی

آریو اسلامشهر - بعثت کرمانشاه
داوران: محمدحسین یحیی زاده، عباس عسکری، کیارش کیومرثی و امیرحمزه موسوی ناظر: علی دودانگه

هوادار تهران - داماشیان گیلان
داوران:مصطفی مناجاتی پور، مرتضی باقری، محمدمتین مصباحی و وحید صفری ناظر: بابک وسیله بر

شهرداری نوشهر - مس کرمان
داوران: حسین زمانی، عباس پورحیدری، مرتضی سلمان نژاد و رضا براتی ناظر: حسن یوسفی

مس سونگون - شناورسازی قشم
داوران: امیر عرب براقی، محمدعلی پورمتقی، امیرمحمد داودزاده و کیانوش رفیع زاده ناظر: محمدرضا فلاح

 

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