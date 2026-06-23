سپاهان به شایعات پاسخ داد؛ ستارهها فروشی نیستند
باشگاه سپاهان در واکنش به گمانهزنیهای اخیر درباره جدایی چند بازیکن کلیدی خود، با انتشار پوستری ویژه تأکید کرد که سیاست این باشگاه در نقلوانتقالات تابستانی، حفظ شاکله اصلی تیم است.
به گزارش ایلنا، با داغ شدن بازار نقلوانتقالات تابستانی لیگ برتر، شایعات متعددی پیرامون وضعیت بازیکنان سپاهان مطرح شده است. در شرایطی که این باشگاه به دنبال مدیریت شرایط مالی ناشی از آسیبهای واردشده به مجتمع فولاد مبارکه در جریان جنگ رمضان است، اخبار مختلفی درباره احتمال جدایی برخی ستارههای طلاییپوش منتشر شده است.
رسانه رسمی باشگاه سپاهان که طی هفتههای اخیر چند بار به شایعات واکنش نشان داده بود، این بار با انتشار پوستری با عبارت «Not For Sale» موضع خود را بهصورت رسمی اعلام کرد. در این طرح، پیراهن سپاهان در ویترین فروشگاهی قرار گرفته تا پیام روشنی درباره عدم تمایل باشگاه به فروش مهرههای تأثیرگذار خود ارسال شود.
پیش از این نیز مدیران سپاهان تأکید کرده بودند که اولویت آنها در پنجره تابستانی، تمدید قرارداد بازیکنان و حفظ ترکیب اصلی تیم است. با این حال، در روزهای گذشته اخباری درباره احتمال جدایی آریا یوسفی، محمدامین حزباوی، ریکاردو آلوز و مهدی لیموچی منتشر شده بود.
بر اساس سیاست اعلامشده از سوی باشگاه، سپاهان قصد دارد ضمن حفظ نفرات اصلی، از استعدادهای آکادمی خود نیز در تیم بزرگسالان بهره ببرد و با تکیه بر همین رویکرد، وارد فصل جدید رقابتها شود.