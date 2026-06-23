کولو موانی در آستانه پیوستن به یوونتوس
یوونتوس به دنبال تقویت خط حمله خود با جذب کولو موانی است. این بازیکن فرانسوی به عنوان گزینهای مطمئن برای بازگشت به ترکیب این تیم مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، مدیر ورزشی یوونتوس، جووانی کارنوالی، تأیید کرده که این باشگاه در حال کار بر روی انتقال کولو موانی است. این بازیکن به دلیل تجربهای که در شش ماه اخیر کسب کرده، به عنوان یک گزینه مناسب برای تقویت خط حمله شناخته میشود. قیمت پیشنهادی پاریسنژرمن برای موانی ۴۰ میلیون یورو است، اما یوونتوس امیدوار است با مذاکره این مبلغ را کاهش دهد.
کولو موانی به عنوان مهاجمی متحرک و قوی، مورد توجه لوچانو اسپالتی قرار دارد. او میتواند به خوبی در کنار یک مهاجم قد بلند بازی کند و به تنوع در خط حمله کمک کند. در صورت عدم جذب موانی، ممکن است این موضوع باعث نارضایتی کادر فنی و هواداران شود، چرا که انتظار میرود باشگاه در بازار نقل و انتقالات فعال باشد.
یوونتوس در حال حاضر به دنبال فروش بازیکنان مازاد خود است تا بتواند به جذب موانی و دیگر گزینههای مورد نظر خود ادامه دهد. این در حالی است که موانی نیز به شدت تمایل دارد به یوونتوس بپیوندد و فرصتهای دیگر را به خاطر این انتقال کنار گذاشته است.