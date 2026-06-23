به گزارش ایلنا، باشگاه شمس‌آذر با انتشار بیانیه‌ای به اخبار و شایعات مطرح‌شده درباره آینده کادرفنی این تیم واکنش نشان داد و تأکید کرد که برنامه‌های فنی، نقل‌وانتقالاتی و آماده‌سازی برای فصل جدید همچنان با نظر مستقیم وحید رضایی دنبال می‌شود.

رسانه رسمی باشگاه شمس‌آذر نوشت:

در حالی که برنامه‌ریزی‌های فنی، نقل‌وانتقالاتی و آماده‌سازی تیم برای فصل جدید با نظر مستقیم وحید رضایی در حال انجام است، طی روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره آینده نیمکت این تیم در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده که باشگاه به‌صورت قاطع آن‌ها را رد می‌کند.

مدیران باشگاه شمس‌آذر پس از ارزیابی عملکرد فنی تیم در فصل گذشته و بررسی برنامه‌های پیش‌رو، بر ادامه همکاری با وحید رضایی به جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند و تمامی امور مربوط به فصل جدید نیز بر اساس دیدگاه‌ها و برنامه‌های این سرمربی دنبال خواهد شد.

وحید رضایی در فصل گذشته با ارائه فوتبالی مبتنی بر اصول فنی و تاکتیکی، اعتماد به بازیکنان جوان و ایجاد فرصت برای استعدادهای آینده‌دار، مسیر مورد نظر باشگاه در توسعه و پیشرفت تیم را به‌خوبی دنبال کرد و رضایت مجموعه مدیریتی را به همراه داشت.

بر همین اساس، باشگاه شمس‌آذر اعلام می‌کند که وحید رضایی گزینه نخست، نهایی و مورد اعتماد این باشگاه برای هدایت تیم در فصل آینده بوده و همکاری طرفین با قدرت ادامه خواهد یافت.

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