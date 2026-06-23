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وحید رضایی در شمس‌آذر ماندنی شد

وحید رضایی در شمس‌آذر ماندنی شد
کد خبر : 1803523
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باشگاه شمس‌آذر با رد گمانه‌زنی‌های اخیر درباره نیمکت این تیم، اعلام کرد که وحید رضایی با حمایت کامل مدیران باشگاه، هدایت نماینده قزوین را در فصل آینده نیز بر عهده خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، باشگاه شمس‌آذر با انتشار بیانیه‌ای به اخبار و شایعات مطرح‌شده درباره آینده کادرفنی این تیم واکنش نشان داد و تأکید کرد که برنامه‌های فنی، نقل‌وانتقالاتی و آماده‌سازی برای فصل جدید همچنان با نظر مستقیم وحید رضایی دنبال می‌شود.

رسانه رسمی باشگاه شمس‌آذر نوشت:

در حالی که برنامه‌ریزی‌های فنی، نقل‌وانتقالاتی و آماده‌سازی تیم برای فصل جدید با نظر مستقیم وحید رضایی در حال انجام است، طی روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره آینده نیمکت این تیم در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده که باشگاه به‌صورت قاطع آن‌ها را رد می‌کند.

مدیران باشگاه شمس‌آذر پس از ارزیابی عملکرد فنی تیم در فصل گذشته و بررسی برنامه‌های پیش‌رو، بر ادامه همکاری با وحید رضایی به جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند و تمامی امور مربوط به فصل جدید نیز بر اساس دیدگاه‌ها و برنامه‌های این سرمربی دنبال خواهد شد.

وحید رضایی در فصل گذشته با ارائه فوتبالی مبتنی بر اصول فنی و تاکتیکی، اعتماد به بازیکنان جوان و ایجاد فرصت برای استعدادهای آینده‌دار، مسیر مورد نظر باشگاه در توسعه و پیشرفت تیم را به‌خوبی دنبال کرد و رضایت مجموعه مدیریتی را به همراه داشت.

بر همین اساس، باشگاه شمس‌آذر اعلام می‌کند که وحید رضایی گزینه نخست، نهایی و مورد اعتماد این باشگاه برای هدایت تیم در فصل آینده بوده و همکاری طرفین با قدرت ادامه خواهد یافت.

 

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