عکس تاریخی مسی در جام جهانی

به گزارش ایلنا، خواکین بورونو، خبرنگار شبکه «TyC Sports»، درباره این لحظه گفت: «این عکس، عکس زندگی من است. من در مکان مناسب و در زمان مناسب بودم و این لحظه را به دست آوردم. همه چیز به واکنش من برمی‌گردد که خبرنگار کناری‌ام را کنار زدم و برای گل زدن تیم ملی در جام جهانی فریاد زدم و آن گل را مسی زد.»

او همچنین افزود: «این موقعیت را مدیون شبکه «TyC Sports» هستم که به من اعتماد کردند و این جایگاه را به من دادند. این لحظه برای بهترین بازیکن تاریخ، کاپیتان ما و نماد تیم است. تیم و هواداران پشت او هستند و من هنوز نمی‌توانم این لحظه را باور کنم. پیام‌ها، عکس‌ها و ویدیوهای زیادی دریافت کردم و موبایلم پر شد.»

در پایان، او از همسرش خواسته تا یک قاب بزرگ و زیبا برای این عکس تهیه کند و گفت: «به سیسی گفتم که هر چقدر لازم است هزینه کند، چون این عکس باید هر روز دیده شود، نه تنها برای من که یادآور تجربه‌ام باشد، بلکه برای پسرم که چهار ساله است و طرفدار مسی است. باید از این واکنش زیبا که بهترین بازیکن تاریخ به من هدیه داد، لذت ببریم.»

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