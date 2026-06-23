مرگ مغزی بازیکن جوان فوتبال فرانسه

به گزارش ایلنا، یک بازیکن حدوداً ۲۰ ساله که در یکی از تیم‌های لیگ دسته دوم فرانسه عضویت دارد، عصر دوشنبه در جریان شنا در رودخانه رون، در محدوده شهر کالویر-ا-کویر در حومه لیون، دچار حادثه شد و اکنون در وضعیت مرگ مغزی قرار دارد.

بر اساس اعلام دادستانی لیون، این بازیکن حوالی ساعت ۱۷:۳۰ به همراه دو دوست خود وارد رودخانه رون شده بود. این سه نفر در محدوده‌ای نزدیک به پارک فیسین، میان شهرهای ویلوربان و کالویر-ا-کویر حضور داشتند؛ منطقه‌ای که شنا در آن ممنوع اعلام شده است.

پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند و موفق شدند دو همراه این فوتبالیست را احیا کنند، اما این بازیکن جوان با وجود تلاش امدادگران، در وضعیت مرگ مغزی قرار گرفت.

یک شبکه محلی اعلام کرده است که تاکنون هویت این بازیکن و نام باشگاهی که در آن عضویت دارد، به صورت رسمی منتشر نشده است.

این حادثه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فرانسه داشته و بار دیگر توجه‌ها را به خطرات شنا در مناطق ممنوعه و جریان‌های خطرناک رودخانه‌ها جلب کرده است.

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