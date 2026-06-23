تغییرات مهم در قوانین نیمکتهای لالیگا
این خبر را سازمان لیگ ایران بخواند
تغییرات جدیدی که فدراسیون فوتبال اسپانیا در نظر دارد، به ویژه در مورد تعداد افرادی که میتوانند در نیمکت اصلی تیمها حضور داشته باشند، اهمیت زیادی دارد.
به گزارش ایلنا، در جلسه عمومی فدراسیون فوتبال اسپانیا که در تاریخ ۳۰ ژوئن برگزار خواهد شد، تعدادی از اصلاحات برای فصل آینده فوتبال حرفهای مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از مهمترین این تغییرات، محدودیت تعداد افرادی است که میتوانند در کنار بازیکنان ذخیره و تعویضیها در نیمکت حضور داشته باشند.
طبق ماده ۱۵۰ مقررات مسابقات، تنها حضور مدیر تیم و سرمربی به صورت الزامی تعیین شده است. همچنین، باشگاهها میتوانند حداکثر هفت نفر از بین دو مربی کمکی، متخصص دروازهبانها، مربی بدنساز، پزشک، کارشناس پرستاری، فیزیوتراپیست، تحلیلگر فنی یا روانشناس را انتخاب کنند.
علاوه بر این، متن جدید قوانین دسترسی به رختکنها را محدود کرده است و تنها بازیکنان، مربیان و پزشکان مجاز به ورود خواهند بود. همچنین، متخصص دروازهبان، تحلیلگر، روانشناس، کارشناس پرستاری، فیزیوتراپیست، مسئول تجهیزات و مدیران تیم نیز میتوانند به رختکن دسترسی داشته باشند.
فدراسیون فوتبال اسپانیا همچنین اجازه میدهد که یک نیمکت اضافی با حداکثر پنج نفر تشکیل شود که در آن میتوانند مربیان کمکی، مربیان بدنساز و دیگر افرادی مانند تحلیلگر، کارشناس پرستاری، فیزیوتراپیست، مسئول تجهیزات یا روانشناس حضور داشته باشند، به شرطی که در نیمکت اصلی نباشند.
این موضوع میتواند یک الگوی مناسب برای سازمان لیگ برتر ایران نیز محسوب شود تا از شلوغی بیش از حد نیمکت و حضور افراد غیرمرتبط جلوگیری کند. موضوعی که بارها با حضور افرادی که شاید تاثیر چندانی روی نیمکت در جریان بازی نداشته باشند و نسبت به آن انتقاداتی وارد شده است. باید دید سازمان لیگ برای فصل جدید لیگ برتر تصمیماتی تاثیرگذار اتخاذ خواهد کرد تا از حواشی جریان بازی نیز بکاهد.