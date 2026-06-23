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ترکیب احتمالی پاناما و کرواسی در آستانه تقابل حساس

ترکیب احتمالی پاناما و کرواسی در آستانه تقابل حساس
کد خبر : 1803492
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پاناما و کرواسی در دومین دیدار گروه L جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر می‌روند. هر دو تیم با صفر امتیاز به این مسابقه وارد می‌شوند و نیاز مبرمی به کسب نتیجه دارند.

به گزارش ایلنا، پاناما در بازی اول خود با نتیجه ۱-۰ مقابل غنا شکست خورد، در حالی که کرواسی در یک دیدار پرگل با نتیجه ۴-۲ مغلوب انگلیس شد. این بازی برای هر دو تیم فرصتی حیاتی به شمار می‌رود تا شانس خود را برای صعود به مرحله حذفی افزایش دهند.

ترکیب احتمالی پاناما به شرح زیر است:

موسکره، راموس، کوردوبا، اسکوبار؛ هاروی، موریلو، گودوی، دیویس؛ بارسناس، فاخاردو، دیاز. سرمربی: کریستنسن.

ترکیب احتمالی کرواسی نیز شامل:

لیواکویچ، سوتالو، ووسکوویچ، گواردیول؛ استانیسیچ، مودریچ، لوکا سوسیچ، پریشیچ؛ پاسالیچ، کراماریچ؛ موسی. سرمربی: دالیچ.

داور این مسابقه آتچو از گابن خواهد بود و کمک‌داوران او نیز از گابن هستند.

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