مسئولیت رکوردشکنی بر دوش مسی

به گزارش ایلنا، مسی اکنون با ۱۸ گل در شش دوره حضور خود در جام جهانی، به عنوان بزرگ‌ترین گلزن تاریخ این رقابت‌ها شناخته می‌شود. او در این دوره از مسابقات، با گلزنی در دو بازی ابتدایی، به دنبال رسیدن به رکورد جاست فونتین است که در یک دوره از مسابقات، ۱۳ گل به ثمر رسانده است.

مسی همچنین در تلاش است تا رکورد دیگری را نیز به نام خود ثبت کند. او در حال حاضر با جاست فونتین و ژایرزیو در تعداد گل‌های زده در شش بازی متوالی جام جهانی برابر است. این رکورد شامل چهار بازی مرحله حذفی در سال ۲۰۲۲ و دو بازی ابتدایی این دوره می‌شود.

اگر مسی بتواند در یک بازی سه گل به ثمر برساند، با گرد مولر و گابریل باتیستوتا که هر کدام دو هت‌تریک در جام جهانی دارند، برابر خواهد شد. او پیش از این با گلزنی در بازی مقابل الجزایر، با کلوزه در جدول گلزنان جام جهانی برابر شده بود.

مسی با ۲۰۱ بازی ملی و ۱۲۲ گل، رکوردهای بی‌نظیری را برای تیم ملی آرژانتین به ثبت رسانده است. او همچنین در مجموع ۲۶ مشارکت در گل‌ها در جام جهانی دارد و با ۲۸ بازی، بیشترین تعداد بازی را در این رقابت‌ها انجام داده است.

آرژانتین در ادامه مسابقات خود، در تاریخ ۲۷ ژوئن به مصاف اردن خواهد رفت.

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