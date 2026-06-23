یوونتوس در انتظار تصمیمات مهم نقل و انتقالاتی

به گزارش ایلنا، باشگاه یوونتوس در حال حاضر در حال ارزیابی وضعیت بازیکنان و نیازهای خود برای فصل آینده است. در این راستا، نام‌هایی مانند فران گارسیا به عنوان گزینه‌هایی برای تقویت خط دفاعی مطرح شده‌اند. گارسیا که در حال حاضر با رئال مادرید قرارداد دارد، به دنبال تجربه‌ای جدید است و احتمالاً می‌تواند به ترکیب یوونتوس اضافه شود.

گارسیا در سال ۲۰۲۷ قراردادش با رئال مادرید به پایان می‌رسد و به نظر می‌رسد که او به دنبال فرصتی برای بازی بیشتر است. این بازیکن ۲۶ ساله که تجربه خوبی در لالیگا دارد، به دنبال چالش‌های جدید است. از سوی دیگر، یوونتوس همچنین به وضعیت بازیکنانی مانند دانی سبایوس و برهیم دیاز توجه دارد و به دنبال گزینه‌های باکیفیت‌تری برای تقویت خط میانی خود است.

در این میان، وضعیت بازیکنانی مانند نیکو پاز نیز در حال بررسی است، اما به نظر می‌رسد که یوونتوس باید منتظر تصمیمات رئال مادرید باشد که می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار نقل و انتقالات داشته باشد. با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که یوونتوس در انتظار فرصت‌های جدید و تصمیمات کلیدی است تا بتواند ترکیب خود را بهبود بخشد.

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