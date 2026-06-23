ماجرای جنجالی فروش بلیت جام جهانی توسط سرمربی!
ریمون دومنک، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال فرانسه، در یکی از اتفاقات جنجالی جام جهانی ۱۹۹۴ به دلیل تلاش برای فروش بلیت مسابقات توسط پلیس بازداشت شد. او در آن زمان به عنوان مشاور و کارشناس در این رقابتها حضور داشت.
به گزارش ایلنا، ۲۳ ژوئن ۱۹۹۴ و پیش از دیدار کره جنوبی و بولیوی، دومنک مقابل ورزشگاه فاکسبورو مشغول فروش بلیتهایی بود که پس از ناکامی تیم ملی فرانسه در صعود به جام جهانی، بدون استفاده باقی مانده بودند. این اقدام خیلی زود توجه نیروهای پلیس را جلب کرد و او به دلیل نقض قوانین ایالت ماساچوست بازداشت شد.
دومنک بعدها درباره آن ماجرا گفت: «حتی تلاشی برای پنهان کردن خودم نکردم. دستم را بالا بردم و فریاد زدم: "بلیت!"»
او همچنین توضیح داد که هنگام بازداشت، ۵۰۰ دلار پول نقدی که برای مخارجش تبدیل کرده بود، توسط پلیس ضبط شد. این مربی فرانسوی مدت کوتاهی را در بازداشت سپری کرد و پس از آزادی، در دادگاهی حاضر شد که به گفته خودش فضایی شبیه فیلمهای آمریکایی داشت.
سرمربی سابق فرانسه درباره آن روزها گفت: «در آن لحظه احساس میکردم کاملاً محو شدهام، اما در نهایت این اتفاق به خاطرهای فراموشنشدنی تبدیل شد.»
دومنک همچنین از نحوه برخورد مسئولان فوتبال فرانسه در آن مقطع انتقاد کرد و اظهار داشت: «فدراسیون فوتبال فرانسه و مدیرانش مرا تنها گذاشتند.»
سرمربی پیشین خروسها اکنون تمایلی به بازگشت به آن پرونده ندارد و معتقد است که این اتفاق در مصاحبههای گذشتهاش به اندازه کافی مورد بحث قرار گرفته است.