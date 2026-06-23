مارتینز: رونالدو یک الگو است
سرمربی تیم ملی پرتغال در آستانه دیدار با ازبکستان، ضمن حمایت از کریستیانو رونالدو، تأکید کرد که انتقادهای پس از بازی نخست باعث اتحاد بیشتر تیم شده و شاگردانش با تمرکز کامل به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی هستند.
به گزارش ایلنا، روبرتو مارتینز در نشست خبری پیش از دیدار پرتغال و ازبکستان در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، به شرایط تیمش پس از تساوی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو پرداخت و گفت که فضای رختکن همچنان آرام و متمرکز است.
سرمربی پرتغال با اشاره به انتقادهای اخیر اظهار داشت: «پس از بازی اول، عملکرد تیم را به دقت بررسی کردیم و نسبت به خودمان سختگیر بودیم. در رختکن تمرکز بازیکنان حفظ شده و شرایط دشوار اخیر باعث شده تیم متحدتر شود. از واکنش بازیکنان و رفتار حرفهای آنها رضایت دارم.»
مارتینز درباره احتمال حضور کریستیانو رونالدو در ترکیب اصلی گفت که هنوز تصمیم نهایی را با بازیکنان در میان نگذاشته و ترجیح میدهد پیش از اعلام عمومی، ابتدا با اعضای تیم صحبت کند. او در ادامه بار دیگر از کاپیتان تیمش تمجید کرد و گفت: «رونالدو یک رهبر واقعی است. او با تجربهای که در ششمین جام جهانیاش دارد، برای همه بازیکنان الگو محسوب میشود. اشتیاق او برای کمک به تیم همچنان مثالزدنی است.»
سرمربی پرتغال همچنین درباره ازبکستان گفت: «این تیم ساختار دفاعی منسجمی دارد و با هدایت فابیو کاناوارو، از نظم تاکتیکی خوبی برخوردار است. احترام زیادی برای آنها قائلیم و میدانیم که مسابقه آسانی در پیش نداریم.»
مارتینز با اشاره به انتقادهایی که پس از بازی نخست متوجه تیمش شد، تأکید کرد: «انتقادها طبیعی هستند، اما برخی صحبتها غیرمنطقی و ناعادلانه بود. با این حال، چنین لحظاتی است که تیمهای بزرگ شکل میگیرند. ما از نظر ذهنی نسبت به ابتدای مسابقات قویتر شدهایم.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش به ثبات عملکرد پرتغال در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: «آمار ۴۰ بازی اخیر نشان میدهد که این تیم از نظر امتیازات و گلزنی، بهترین عملکرد تاریخ تیم ملی پرتغال را داشته است. فوتبال همیشه با بازیهای زیبا همراه نیست، اما مهم این است که روح رقابتی تیم حفظ شود.»
مارتینز در پایان درباره شرایط روحی تیمش گفت: «ناامیدی پس از بازی اول به بهترین انگیزه برای مسابقه بعدی تبدیل شده است و مطمئن هستم برابر ازبکستان، تیمی متفاوت و آمادهتر را در زمین خواهیم دید.»