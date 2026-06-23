ظهور ترسناک لامین یامال در قواره یک ابرستاره

به گزارش ایلنا، هزاران هوادار پرشور با پرچم‌ها و پیراهن‌های برافراشته، در حالی که گوشی‌های خود را بالا گرفته بودند و روی پنجه پا ایستاده بودند، پشت حصارهای فلزی مقابل هتل امبسی سوئیتس در مرکز شهر چاتانوگا تجمع کردند.

اگرچه هر یک از ستاره‌های کلاس جهانی اسپانیا هنگام خروج از اتوبوس با تشویق‌های شدیدی روبرو شدند، اما هواداران بلندترین و کرکننده‌ترین فریادهای خود را برای جذاب‌ترین فوق‌ستاره جوان فوتبال جهان ذخیره کرده بودند. آنها با صدای بلند نام "لامین! لامین!" را فریاد می‌زدند و این پدیده ۱۸ ساله نیز پیش از برداشتن چمدان‌هایش و ناپدید شدن پشت درهای هتل، کلاهش را به نشان احترام تکان داد.

بیل ناتال، مدیرکل سابق تیم ملی مردان آمریکا که نقش مهمی در انتخاب چاتانوگا به عنوان کمپ تمرینی اسپانیا در جام جهانی داشت، در این خصوص گفت: "حدود ۱۵۰۰ نفر برای استقبال از تیم آنجا بودند و شرط می‌بندم ۱۰۰۰ نفر از آنها پیراهن یامال را بر تن داشتند. وقتی یامال از اتوبوس پیاده شد، شدت فریادها و تشویق‌ها دست‌کمی از صدای موتور جت نداشت!"

این رفتار و استقبال در حد یک ستاره پاپ که با یامال در چاتانوگا صورت گرفت، گواهی بر شهرت جهانی این وینگر بارسلوناست. نوجوانی که هنوز گواهینامه رانندگی ندارد و به تازگی از شر سیم‌کشی‌های ارتودنسی دندان‌هایش خلاص شده، بارها با اسطوره چپ‌پای دیگری که از آکادمی بارسلونا رشد کرد، مقایسه شده است. بسیاری یامال را به دلیل ترکیب تکنیک ناب و خلاقیت خیره‌کننده‌اش با توپ، جانشین برحق لیونل مسی می‌دانند.

یامال در حال حاضر چهره اصلی کمپین‌های تبلیغاتی بزرگی است که توسط شرکت‌های آدیداس، امریکن ایگل و مک‌دونالد راه‌اندازی شده‌اند. تعداد ۴۳.۵ میلیون دنبال‌کننده او در اینستاگرام، از مجموع فالوورهای شوهی اوتانی، پاتریک ماهومز و راجر فدرر هم بیشتر است. آخر هفته گذشته، یک بنر تبلیغاتی غول‌پیکر از یامال روی دیواره یک هتل ۴۲ طبقه در مرکز شهر آتلانتا نصب شد؛ همان جایی که این جوان ۱۸ ساله در روز یکشنبه، اولین گل اسپانیا در این جام جهانی را در جریان پیروزی پرگل مقابل عربستان به ثمر رساند.

چند روز قبل از آن نیز، ویدیوهایی از خرید یامال در یک فروشگاه والمارت در ایالت جورجیا، میلیون‌ها بازدید را در رسانه‌های اجتماعی به دست آورد. این جام جهانی می‌تواند یامال را به سطوح جدیدی از شهرت جهانی برساند، البته اگر او بتواند به اسپانیا، قهرمان فعلی اروپا، برای بالای سر بردن یک جام بزرگ دیگر کمک کند.

روز یکشنبه و در بازگشت به ترکیب اصلی پس از اینکه مصدومیت همسترینگ چپ، فصل باشگاهی او را در ماه آوریل به پایان رساند، یامال تاثیری فوری بر جای گذاشت و تنها ۱۰ دقیقه پس از شروع بازی مقابل عربستان گلزنی کرد. از یامال انتظار گلزنی می‌رود، اما این گل پس از اینکه ماتادورها در بازی افتتاحیه مقابل تیم کوچک کیپ‌ورد با تساوی شوکه‌کننده ۰ بر ۰ متوقف شده بودند، روحیه بزرگی به اردوی اسپانیا تزریق کرد.

لوئیس دلا فونته، سرمربی اسپانیا، اوایل امسال به دازن گفت که یامال از آن دسته بازیکنانی است که به نظر می‌رسد "لمس‌شده توسط جادو" هستند. یا همانطور که هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، سال گذشته این موضوع را مطرح کرد: "من مطمئنم او به یکی از بهترین بازیکنانی تبدیل خواهد شد که دنیای فوتبال تا به حال به خود دیده است."

از مسی تا یامال

در پاییز ۲۰۰۷، لیونل مسی ۲۰ ساله برای شرکت در یک فوتوشات وارد رختکن تیم مهمان در ورزشگاه بارسلونا شد. در داخل رختکن، مادری به همراه نوزاد کوچک پسرش در یک وان پلاستیکی منتظر او بودند.

شیلا ابانا و همسرش منیر نصراوی پیش از آن در یک قرعه‌کشی شرکت کرده بودند تا تصویرشان در کنار یک بازیکن بارسلونا برای یک تقویم خیریه به نفع یونیسف ثبت شود. وقتی این زوج جوان برنده شدند، ابانا لامین ۳ ماهه را با خود به همراه آورد. این فوتوشات دو سال پیش، زمانی که نصراوی تصویری از مسی و ابانا در حال لبخند زدن به لامین کوچک در وان پر از کف صابون را در اینستاگرام منتشر کرد، توجه جهانیان را به خود جلب کرد. نصراوی زیر آن عکس نوشت: "آغاز دو افسانه."

یامال که از پدری مراکشی و مادری اهل گینه استوایی متولد شده، در یک جامعه کارگری در ۲۰ مایلی سواحل بارسلونا بزرگ شد. روکافوندا، یک منطقه مهاجرنشین فقیر در شهر ماتارو، محله‌ای است که روزنامه اسپانیایی ال‌پایس آن را "فراموش‌شده، منزوی و بدنام" توصیف کرده است.

یامال یادگیری مهارت‌های خود را روی یک زمین بتنی آغاز کرد که برای بچه‌های روکافوندا حکم زمین فوتبال را داشت. در همین‌جا بود که او اولین گل‌های خود را به ثمر رساند و توانایی رقصیدن با توپ و عبور هوشمندانه از مدافعان حریف را با مجموعه‌ای از حرکات تکنیکی ارتقا داد. در سن ۴ سالگی، یامال پتانسیل بالایی از خود نشان داد تا دعوت‌نامه‌ای برای پیوستن رایگان به باشگاه محلی لا تورتا دریافت کند. طولی نکشید که مربیان تیم‌های پایه لا تورتا به رافا رودریگز مونیوز، رئیس باشگاه، گفتند که باید بیاید و بازی این پسر کوچک با استعداد خیره‌کننده را تماشا کند.

رودریگز مونیوز در این باره گفت: "از همان ابتدا، او به عنوان بازیکنی بالاتر از هم‌سن‌وسالان خود و حتی بزرگتر از خودش برجسته بود. فکر می‌کنم بزرگ‌ترین نقاط قوت او سرعتش با توپ، مهارت‌های دریبل‌زنی و پیش‌بینی جریان بازی بود. بدون هیچ شک و تردیدی، او همیشه استعدادی ذاتی برای فوتبال بازی کردن داشت."

در سال ۲۰۱۵، یکی از مقامات لا تورتا به ایسیدره گیل، استعداد‌یاب باسابقه بارسلونا، درباره یک کودک ۷ ساله آینده‌دار گفت که بازیکنان بزرگتر از خود را به بازی می‌گیرد. گیل برای تماشای بازی یامال از نزدیک آمد و بلافاصله به این نتیجه رسید که بارسلونا باید او را در اولویت قرار دهد.

وقتی گیل و همکارش اسکار هرناندز متوجه شدند که رقیب منطقه‌ای آنها یعنی اسپانیول نیز در حال مذاکره با یامال است و قصد دارد قراردادی را با لا تورتا امضا کند، تصمیم گرفتند روند جذب او توسط بارسلونا را سرعت ببخشند. در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵، هرناندز ایمیلی به مارک سرا، مربی و هماهنگ‌کننده قدیمی تیم‌های پایه در آکادمی مشهور لاماسیا ارسال کرد و از او خواست تا در سریع‌ترین زمان ممکن یک جلسه تمرینی آزمایشی برای یامال ترتیب دهد. هرناندز نوشت: "ما باید این کار را همین هفته انجام دهیم، چرا که این باشگاه در ماه فوریه قرارداد همکاری با اسپانیول امضا خواهد کرد."

۱۵ سال و ۹ ماه و ۱۶ روز

مدت کوتاهی بعد، یامال در یک جلسه تمرینی با تیمی از بازیکنانی که پیش از این در سیستم پایه بارسلونا حضور داشتند و به گفته رودریگز مونیوز یک سال از او بزرگتر بودند، شرکت کرد. یامال در این تست تماشایی درخشید، آن هم در شرایطی که با کفش‌های امانتی بازی می‌کرد، چرا که او و مادرش کفش‌های خودش را در خانه جا گذاشته بودند.

رودریگز مونیوز گفت: "بارسا نبرد سختی با اسپانیول داشت، چرا که آنها علاقه خود را برای جذب لامین اعلام کرده بودند. او قبل از بارسا یک دوره آزمایشی را در اسپانیول سپری کرده بود و آنها تمایل خود را برای امضای قرارداد نشان دادند. لامین بارسلونا را به خاطر نحوه رفتاری که در روز تمرین با او داشتند و همچنین به دلیل علاقه‌اش به بارسا در آن سن انتخاب کرد."

به گفته آلبرت پویگ، مدیر سابق آکادمی لاماسیا، یامال حتی در ۷ سالگی هم با توپ شجاع بود و گرفتن توپ از او کار سختی به نظر می‌رسید. با گذشت زمان، یامال رده‌های سنی لاماسیا را سریع‌تر از هم‌سن‌وسالانش پشت سر گذاشت و از یک نوجوان بااستعداد اما اثبات‌نشده، به یک مهره اصلی برای تیم اول و فوق‌ستاره آینده تبدیل شد. پویگ در این باره گفت: "او پسری است که تمام مراحل را با خلاقیت، بلوغ و شادابی طی کرد. هر روز او بهتر از روز قبل بود."

با توجه به بحران مالی بارسلونا در اوایل دهه ۲۰۲۰ و عدم توانایی باشگاه در خرید ستاره‌های نامدار، این تیم روند ورود استعدادهای آکادمی لاماسیا را سرعت بخشید تا بتواند در سطح اول رقابتی باقی بماند. یامال هنوز چند ماه تا تولد ۱۶ سالگی‌اش فاصله داشت – به طور دقیق ۱۵ سال و ۹ ماه و ۱۶ روز – که در آوریل ۲۰۲۳ اولین بازی خود را برای بارسلونا انجام داد.

در ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، یامال به جوان‌ترین بازیکن تاریخ تیم ملی اسپانیا و جوان‌ترین گلزن تاریخ این کشور تبدیل شد. تابستان سال بعد، یامال به یک مهره ثابت در ترکیب اصلی اسپانیا تبدیل شد و به لاروخا برای قهرمانی در اروپا کمک کرد.

یامال اکنون بدون شک جاذبه اصلی تیم ملی اسپانیاست؛ تیمی که مملو از بازیکنان نخبه از موفق‌ترین باشگاه‌های جهان است. وقتی اسپانیا در اوایل این ماه یک جلسه تمرینی ۴۵ دقیقه‌ای پشت درهای باز در چاتانوگا برگزار کرد، بیش از ۲۰ هزار نفر در قرعه‌کشی شرکت کردند تا در میان ۱۰۰۰ نفری باشند که شانس حضور در تمرین و تماشای یامال از نزدیک را به دست می‌آورند.

در پایان آن جلسه تمرینی، هواداران برای گرفتن عکس و امضا پشت حصارها صف کشیدند. در میان آنها، خواهرزاده ۱۲ ساله ناتال نیز حضور داشت که به گفته عمویش، اصلاً فوتبال بین‌المللی را دنبال نمی‌کرد. دقایقی بعد، او با هیجان گوشی خود را تکان داد و برگشت؛ یکی از بازیکنان اسپانیا گوشی را از دست او گرفته و قبل از پس دادن، یک عکس سلفی با او انداخته بود. خواهرزاده ناتال به او گفت: "همه می‌گن این پسر آدم خیلی مهمیه. من عکس رو به دوستام نشون دادم و همشون تعجب کردن!"

او سلفی خود با یامال خندان را به ناتال نشان داد و ناتال با خنده به او گفت: "این طلاست دخترم! تو اینجا ۱۰۰۰ نفر آدم داری که حاضرن دستت رو برای داشتن این عکس گاز بگیرن!"

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