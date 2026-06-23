به گزارش ایلنا، کارلوس کی‌روش در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های ملی غنا و انگلیس در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، درباره شکست سنگین ایران مقابل انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۲ گفت: «در فوتبال، چهار سال مثل یک قرن است و حتی به یاد نمی‌آورم آنجا کجا بود. من شکست نخوردم. در فوتبال یا می‌بریم یا یاد می‌گیریم و ما در آن مسابقه درس‌هایی گرفتیم.»

سرمربی غنا که تیمش در دیدار نخست با یک گل پاناما را شکست داده، امیدوار است با کسب نتیجه‌ای مناسب مقابل انگلیس، برای نخستین بار از سال ۲۰۱۰ این تیم را به مرحله حذفی جام جهانی برساند.

او درباره تفاوت شرایط کنونی با گذشته اظهار داشت: «این یک بازی متفاوت است. همه مسابقات شرایط خاص خودشان را دارند و تیم‌ها و فضای رقابت متفاوت هستند. نتایج گذشته شاید برای رسانه‌ها اهمیت داشته باشند، اما خاطرات، مسابقات را نمی‌برند. فردا داستان دیگری خواهد بود.»

کی‌روش همچنین با اشاره به انگیزه بالای بازیکنانش برای رویارویی با یکی از مدعیان جام گفت: «بازی مقابل تیم‌هایی مانند انگلیس، فرانسه یا آلمان ساده‌ترین نوع مسابقه برای یک مربی است، چون بازیکنان نیازی به انگیزه دادن ندارند. همه آماده و متمرکز هستند و می‌خواهند بهترین عملکردشان را ارائه دهند.»

سرمربی پرتغالی غنا در ادامه تأکید کرد: «مهم‌ترین مسئله این است که در تمام ۹۰ دقیقه کنار هم بمانیم و با هم بجنگیم. می‌دانیم که روی پیراهن آنها سه شیر وجود دارد، اما ما از غنا آمده‌ایم و ۳۳ میلیون شیر داریم که برای این مسابقه خواهند جنگید.»

انگلیس در نخستین بازی خود با نتیجه ۴ بر ۲ کرواسی را شکست داد و در حالی به مصاف غنا می‌رود که در هشت دیدار قبلی برابر تیم‌های آفریقایی در جام جهانی شکست نخورده است. این نخستین تقابل رسمی تاریخ میان تیم‌های ملی انگلیس و غنا به شمار می‌رود.

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