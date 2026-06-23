مسی، امباپه و هالند سقف فوتبال را فرو ریختند

به گزارش ایلنا، شنیدن اوصاف برج ایفل از دوران کودکی و تماشای تصاویر آن در تلویزیون و سینما یک چیز است، اما تا زمانی که زیر سایه این بنای عظیم نایستید، هرگز نمی‌توانید ابهت و عظمت واقعی آن را لمس کنید. وقتی سرانجام در برابرش قرار می‌گیرید، متوجه می‌شوید که این شاهکار به مراتب شگفت‌انگیزتر از تمام تصورات قبلی شماست.

این دقیقاً همان حسی است که درباره غول‌های فوتبال جهان صدق می‌کند. اگر کمی از فوتبال سردرآورید، حتماً درباره عظمت آرژانتینِ لیونل مسی، هنرنمایی فرانسه‌ی کیلیان امباپه و بی‌رحمی نروژ با ارلینگ هالند شنیده‌اید؛ اما تا زمانی که بازی این کشورها و فوق‌ستاره‌هایشان را از نزدیک تماشا نکنید، نمی‌توانید درک کنید که آن‌ها چقدر خارق‌العاده هستند.

حالا مردم آمریکا فرصت تماشای هم‌زمان مسی، امباپه و هالند را در اوج آمادگی پیدا کرده‌اند و این تجربه دقیقاً همان‌قدر دلچسب است که شنیده بودیم. چقدر خوش‌شانس هستیم که تماشاگر این شکوه تاریخی و نسل طلایی در فوتبال جهان هستیم.

روز دوشنبه را باید یکی از درخشان‌ترین و پرفروغ‌ترین روزهای تاریخ جام جهانی دانست. سه تن از بهترین بازیکنان روی زمین، هر کدام با ثبت یک بریس تماشایی، نه‌تنها کشورشان را به مرحله حذفی رساندند، بلکه یک شاهکار به یادماندنی خلق کردند. نکته شگفت‌انگیزتر اینجاست که این دومین بار در تورنمنت جاری است که این سه نفر به طور هم‌زمان چنین کار بزرگی را تکرار می‌کنند.

طلوع پادشاهی لئو در دالاس و کنایه به نسخه لاس‌وگاسی

در اولین مسابقه، لیونل مسی هر دو گل آرژانتین را در جریان پیروزی ۲ بر ۰ مقابل اتریش به ثمر رساند تا رسماً به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی شناخته شود. بله، بخشی از این رکورد به تداوم و استمرار او برمی‌گردد، اما بازیکنان تشریفاتی نمی‌آیند که تمام ۵ گل کشورشان تا اینجای جام جهانی را به تنهایی وارد دروازه حریفان کنند.

البته تماشاگران آمریکایی در این چند فصل اخیر نسخه‌ای از مسی را در اینتر میامی دیده‌اند، اما با تمام احترام به هم‌تیمی‌های مسی و رقبای او در ام‌ال‌اس، تماشای لئو در لیگ آمریکا مانند دیدن ماکت برج ایفل در هتل لاس‌وگاس است! همه می‌دانند که نسخه اصلی و بسیار باکیفیت‌تری از این فوق‌ستاره وجود دارد که در جام جهانی رونمایی می‌شود.

تعقیب سایه به سایه مسی توسط جانشین خلف

کیلیان امباپه، مردی که در فینال دراماتیک ۲۰۲۲ مغلوب مسی شده بود، در جریان پیروزی ۳ بر ۰ فرانسه مقابل عراق، با زدن دو گل پاسخ محکمی به درخشش مسی داد و حالا در جدول گلزنان تاریخ جام جهانی، تنها دو گل با هم‌تیمی سابق خود در پاری‌سن‌ژرمن فاصله دارد. گاهی با نبوغ فردی و خلاقیت ناب خود گلزنی می‌کنید و گاهی هم از اشتباهات فاحش و فاجعه‌بار خط دفاعی حریف نهایت استفاده را می‌برید؛ در هر صورت برای امباپه فرقی ندارد و همه‌ی این گل‌ها در مسیر تاریخ‌سازی ثبت می‌شوند.

شلیک‌های مرگبار سایبورگ نروژی در نیویورک

ضلع سوم این مثلث، ارلینگ هالند است؛ سایبورگ نروژی که این روزها خط دفاعی تیم‌های گروه I را به آتش کشیده است. او پس از دبل تماشایی روز دوشنبه خود مقابل سنگال، شمار گل‌های خود در این جام جهانی را به عدد ۴ رساند. شلیک سهمگین او در این مسابقه به قدری محکم بود که چیزی نمانده بود تور دروازه را پاره کند.

ما در حال حاضر در دل جام جهانی‌ای زندگی می‌کنیم که پتانسیل تبدیل شدن به بهترین تورنمنت تاریخ را دارد. مسی ۳۷ ساله، امباپه ۲۷ ساله و هالند ۲۵ ساله همگی یا جاودانه شده‌اند یا در مسیر قطعی جاودانگی قدم برمی‌دارند. در سال‌های آینده، ما به این جام جهانی به عنوان لحظه‌ای نگاه خواهیم کرد که گذشته و آینده فوتبال برای مدتی کوتاه در یک زمین مشترک با هم دیدار کردند.

این تورنمنت به احتمال فراوان آخرین جام جهانی مسی است و جایگاه او در قله فوتبال جهان دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. اما اگر امباپه و هالند بتوانند به اندازه مسی در سطح اول فوتبال دوام بیاورند، تا جام جهانی ۲۰۳۸ خطوط دفاعی و روحیه رقبا را در هم خواهند کوبید. هر آنچه آن‌ها در این تورنمنت تجربه می‌کنند، توشه راهشان برای یک دهه آینده خواهد بود. در این میان، لامین یامال ستاره جوان اسپانیا نیز در کمین است تا پیام خود را به گوش جهان برساند؛ آیا نوبت او هم در این جام فرا می‌رسد؟

انگیزه و چالش برای هر یک از این بازیکنان به شدت بالاست. مسابقات پیش روی آن‌ها در خاک آمریکا طی چهار هفته آینده، نقش مهمی در تعیین میراث فوتبالی‌شان خواهد داشت. به زودی و در بازی حساس روز جمعه میان فرانسه و نروژ، این غول‌های دنیای فوتبال مستقیماً برابر یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد تا این جام جهانی جذاب، بیش از پیش بدرخشد.

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