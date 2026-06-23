پیام حماسی کلوزه برای لیونل مسی مهارناپذیر
اسطوره فوتبال آلمان، با انتشار پیامی باشکوه، فرارسیدن دوران پادشاهی لیونل مسی به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، میروسلاو کلوزه، اسطوره فوتبال آلمان، پس از فروپاشی رکورد طولانیمدت خود، به تمجید از لیونل مسی پرداخت. مهاجم سابق بایرن مونیخ که با ۱۶ گل در ادوار جام جهانی به کار خود پایان داده بود، زبان به تحسین ستاره اینتر میامی گشود؛ بازیکنی که با ثبت یک بریس تماشایی، پیروزی ۲ بر ۰ آرژانتین مقابل اتریش را در روز دوشنبه رقم زد.
این ستاره ۴۸ ساله ژرمنها در این خصوص گفت: "من همیشه گفتهام که مسی بازیکن تنبلی نیست. برای من، لئو بهترین فوتبالیست تمام دوران است! تبریک میگویم قهرمان!"
مهاجم سابق مونیخیها از جام جهانی ۲۰۱۴ این رتبه نخست را در اختیار داشت، اما اعتراف کرد از اینکه بازیکنی در قوارههای مسی این عنوان را مال خود کرده، بسیار خوشحال است.
تکتیرانداز سابق آلمان پیش از آغاز رقابتهای ۲۰۲۶ پیشبینی کرده بود که رکوردش شکسته خواهد شد: "این کاملاً خوب است، به هر حال این رکورد بالاخره یک روز شکسته میشد و چه بهتر که مسی این کار را انجام دهد. من همیشه یکی از طرفداران پر و پا قرص مسی بودهام و خواهم بود."
تثبیت رکورد تاریخی لئو در دالاس
مسی در شرایطی پا به این مسابقه گذاشت که پیش از این به لطف هتتریک خیرهکنندهاش در جریان پیروزی ۳ بر ۰ مقابل الجزایر در بازی افتتاحیه، با رکورد ۱۶ گل کلوزه برابر شده بود. در این نبرد حساس و سرنوشتساز در دالاس، او با زدن دو گل از بقیه رقبا فاصله گرفت و رکورد طولانیمدت کلوزه را پشت سر گذاشت.
لحظه تاریخی و ثبت هفدهمین گل مسی در جام جهانی در دقیقه ۳۸ رقم خورد. شب رویایی کاپیتان آلبیسلسته در ثانیههای پایانی بازی تکمیل شد؛ جایی که لئو گل دوم خود را به ثمر رساند تا شمار گلهای خود در تاریخ این تورنمنت را به عدد ۱۸ برساند. این نتیجه صعود زودهنگام آرژانتین به مرحله حذفی را یک بازی زودتر قطعی کرد.
عبور از کابوس و درام پنالتی زودهنگام
این شب تاریخی برای برنده هشت توپ طلا میتوانست بسیار تلخ آغاز شود. در دقیقه نهم مسابقه، یک ضربه پنالتی به سود آرژانتین اعلام شد اما مسی در اقدامی عجیب، توپ را به بیرون فرستاد. این فوقستاره باتجربه اجازه نداد این ناکامی روی روند بازیاش تاثیر بگذارد و در اواخر نیمه اول قفل دروازه را شکست تا آرامش را به تیمش تزریق کند.
مسی پس از پایان بازی اعتراف کرد: "واقعیت این است که نحوه رقم خوردن این اتفاق شگفتانگیز بود. امروز پنالتی داشتم که میتوانستم با آن گلهایم را بیشتر کنم، اما اگر آن پنالتی را گل میکردم، شاید به دو گل دیگر نمیرسیدم. شما هرگز نمیدانید چه میشود، اما من از نتیجه، مشارکت در بازی و تلاش تیم خوشحالم."
چشمک آلبیسلسته به دومین قهرمانی متوالی
شاگردان لیونل اسکالونی با کسب ۶ امتیاز از دو بازی، صعود خود را به مرحله یکشانزدهم نهایی قطعی کردهاند. برای مسی، این رکوردشکنی در اولویت دوم قرار دارد و هدف اصلی او، دفاع از عنوان قهرمانی جهان است.
این فوقستاره ۳۸ ساله به خبرنگاران گفت: "واقعیت این است که من بیش از هر چیز برای این پیروزی خوشحالم. این یک برد بسیار مهم، سخت و نفسگیر بود که به ما برای بازیهای آینده آرامش خاطر میدهد. اینجا جام جهانی است؛ همه بازیها بسیار نزدیک، فشرده و با شدت بالا برگزار میشوند."