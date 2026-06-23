جنجال در پایتخت برای سهمیه آخر آسیا
ورزشگاه پاس میزبان دیدار پرسپولیس و چادرملو
رقابت اضطراری و فوقالعاده حساس سه تیم لیگ برتری برای تعیین آخرین نماینده ایران در مسابقات آسیایی فصل آینده، از روز جمعه ۵ تیرماه با تقابل بدون تماشاگر پرسپولیس و چادرملو در ورزشگاه پاس آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که تصور میشد پرونده مسابقات داخلی بسته شده، حالا با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال، یک تورنمنت جنجالی و سرنوشتساز برای تعیین سهمیه نهایی فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی فصل آینده برگزار خواهد شد. این بازیها که به دلیل ضوابط ایافسی و جدول نیمهکاره لیگ برنامهریزی شده، حکم مرگ و زندگی را برای مدعیان دارد.
طبق برنامه رسمی، دیدار اول این رقابتهای سرنوشتساز روز جمعه ۵ تیرماه رأس ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه پاس قوامین تهران بین دو تیم پرسپولیس و چادرملو اردکان برگزار خواهد شد. اما نکته جنجالی اینجاست که این دوئل دراماتیک به دلیلی نامشخص، بدون حضور هواداران برگزار میشود؛ تصمیمی که قطعاً با اعتراض شدید سرخپوشان همراه خواهد بود، چرا که آنها در این بازی حساس از حمایت یار دوازدهم خود محروم هستند.
فرمول این تورنمنت به صورت حذفی طراحی شده است؛ برنده نبرد پرسپولیس و چادرملو حق استراحت ندارد و باید روز دوشنبه ۸ تیرماه در فینال این رقابتها به مصاف گلگهر سیرجان برود تا در نهایت مشخص شود کدام تیم بلیت حضور در مسابقات آسیایی را کسب خواهد کرد. مسئولان سازمان لیگ اعلام کردهاند که زمان و محل برگزاری مسابقه نهایی، متعاقباً اعلام خواهد شد.