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برنامه مسابقات روز چهاردهم جام جهانی ۲۰۲۶

برنامه مسابقات روز چهاردهم جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1803407
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رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ امروز و بامداد فردا با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف آمریکا، کانادا و مکزیک پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در نخستین مسابقه، تیم ملی پرتغال از ساعت ۲۰:۳۰ سه‌شنبه ۲ تیر در ورزشگاه هیوستون به مصاف ازبکستان می‌رود. سپس از ساعت ۲۳:۳۰، تیم‌های انگلیس و غنا در ورزشگاه ای‌تی‌اندتی برابر یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد.

برنامه مسابقات در بامداد چهارشنبه نیز با دو دیدار ادامه پیدا می‌کند. پاناما و کرواسی از ساعت ۰۲:۳۰ در ورزشگاه تورنتو به میدان می‌روند و در آخرین مسابقه این روز، تیم‌های کلمبیا و کنگو از ساعت ۰۵:۳۰ در ورزشگاه گوادالاخارا مقابل هم قرار خواهند گرفت.

برنامه کامل بازی‌های امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶

سه‌شنبه ۲ تیر، ساعت ۲۰:۳۰

پرتغال - ازبکستان | ورزشگاه هیوستون

سه‌شنبه ۲ تیر، ساعت ۲۳:۳۰

انگلیس - غنا | ورزشگاه ای‌تی‌اندتی

چهارشنبه ۳ تیر، ساعت ۰۲:۳۰

پاناما - کرواسی | ورزشگاه تورنتو

چهارشنبه ۳ تیر، ساعت ۰۵:۳۰

کلمبیا - کنگو | ورزشگاه گوادالاخارا

برنامه مسابقات روز چهاردهم جام جهانی ۲۰۲۶

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