برنامه مسابقات روز چهاردهم جام جهانی ۲۰۲۶
رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ امروز و بامداد فردا با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف آمریکا، کانادا و مکزیک پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در نخستین مسابقه، تیم ملی پرتغال از ساعت ۲۰:۳۰ سهشنبه ۲ تیر در ورزشگاه هیوستون به مصاف ازبکستان میرود. سپس از ساعت ۲۳:۳۰، تیمهای انگلیس و غنا در ورزشگاه ایتیاندتی برابر یکدیگر صفآرایی خواهند کرد.
برنامه مسابقات در بامداد چهارشنبه نیز با دو دیدار ادامه پیدا میکند. پاناما و کرواسی از ساعت ۰۲:۳۰ در ورزشگاه تورنتو به میدان میروند و در آخرین مسابقه این روز، تیمهای کلمبیا و کنگو از ساعت ۰۵:۳۰ در ورزشگاه گوادالاخارا مقابل هم قرار خواهند گرفت.
برنامه کامل بازیهای امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶
سهشنبه ۲ تیر، ساعت ۲۰:۳۰
پرتغال - ازبکستان | ورزشگاه هیوستون
سهشنبه ۲ تیر، ساعت ۲۳:۳۰
انگلیس - غنا | ورزشگاه ایتیاندتی
چهارشنبه ۳ تیر، ساعت ۰۲:۳۰
پاناما - کرواسی | ورزشگاه تورنتو
چهارشنبه ۳ تیر، ساعت ۰۵:۳۰
کلمبیا - کنگو | ورزشگاه گوادالاخارا