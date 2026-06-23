به گزارش ایلنا، در حضور تماشاگران پرشمار ورزشگاه نیویورک و هواداران پرشور نروژی که با تشویق‌های هماهنگ و وایکینگی خود به تیمشان روحیه می‌دادند، این سنگال بود که بازی را هجومی‌تر آغاز کرد. ابتدا مارتین اودگارد با یک ضربه ایستگاهی خطرناک توپ را به روی دروازه فرستاد، اما ادوارد مندی با یک واکنش تماشایی و با پا مانع از گلزنی نروژ شد.

سنگالی‌ها در دقایق ابتدایی سوار بر بازی بودند، اما نروژ به مرور زمان فشار را از بالا آغاز کرد و شیرهای ترانگا را به اشتباه انداخت. مارکوس پدرسن که به دلیل مصدومیت ژولین رایرسون وارد زمین شده بود، از همین اشتباهات نهایت استفاده را برد؛ او پاس رو به عقب و اشتباه کالیدو کولیبالی را قاپید و در دقیقه ۴۳ با عبور از مندی، نروژ را ۱ بر ۰ پیش انداخت.

پس از شروع نیمه دوم، نروژ روزهای سخت شاگردان پاپ تیاو را تکمیل کرد. هالند روی پاس عمقی و بی‌نقص اودگارد در دقیقه ۴۷ با یک ضربه دقیق دروازه مندی را برای بار دوم باز کرد. با این حال، سنگال شش دقیقه بعد روزنه امیدی پیدا کرد؛ آن‌ها روی یک ضدحمله سریع و با پاس پشت پای تماشایی سادیو مانه، توسط اسماعیلا سار به گل رسیدند تا فاصله به حداقل برسد.

این خوشحالی دوام چندانی نداشت، چرا که غول نروژی در کمین بود. مدافعان سنگال یک بار دیگر در دور کردن توپ از محوطه جریمه ناتوان نشان دادند تا هالند از راه برسد؛ مهاجم تنومند و ۱۹۳ سانتی‌متری نروژ روی یک ارسال زمینی با ضربه‌ای راحت گل دوم خود و سوم تیمش را به ثمر رساند. پس از این گل به نظر می‌رسید نروژ کار راحتی در ادامه دارد، اما اسماعیلا سار دست‌بردار نبود.

این وینگر در دومین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده ۹ دقیقه‌ای بازی، از اشتباه خط دفاعی نروژ استفاده کرد و حساب کار را ۳ بر ۲ کرد. این گل روحیه مضاعفی به سنگالی بخشید که از ابتدای جام جهانی با حواشی زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد.

طبق آمار اپتا، هالند ششمین بازیکن تاریخ جام جهانی است که در هر دو بازی ابتدایی خود در این تورنمنت موفق به ثبت بریس می‌شود و نام خود را کنار بزرگانی چون هری کین در سال ۲۰۱۸ و جاست فونتین در سال ۱۹۵۸ قرار می‌دهد.

نروژ که اولین جام جهانی خود را پس از سال ۱۹۹۸ تجربه می‌کند، صعودش به مرحله حذفی را قطعی کرد، اما آن‌ها هنوز کار مهمی در پیش دارند. وایکینگ‌ها هم‌امتیاز با فرانسه و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در رتبه دوم گروه I قرار دارند. دو تیم روز جمعه در یک جنگ تمام‌عیار برای تعیین صدرنشین به مصاف هم خواهند رفت.

نمرات بازیکنان نروژ

خط دروازه و دفاع

اورژان نیلاند (۵/۱۰):

نروژ این بازی را برد، اما نیلاند نقش چندانی در این موفقیت نداشت و روی هر دو گل سنگال متزلزل نشان داد.

ژولین رایرسون (بدون نمره):

تنها ۱۲ دقیقه در زمین حضور داشت و به دلیل مصدومیت مجبور به ترک مسابقه شد.

توربیورن هگم (۷/۱۰):

سنگال دو گل به ثمر رساند، اما این موضوع ارتباطی به عملکرد هگم نداشت؛ او با ۴ دفع توپ، ۲ تکل و یک بلاک روز خوبی را پشت سر گذاشت.

کریستوفر آیر (۸/۱۰):

آیر هم مانند زوج خود در خط دفاعی، به جز در صحنه اشتباهات تیمی، در کنترل مهاجمان سنگال کاملا موفق بود. او ۱۲ کنش دفاعی موفق داشت و در برخی دقایق به خط هافبک هم کمک کرد.

دیوید مولر ولفه (۶/۱۰):

ولفه پاشنه آشیل خط دفاعی نروژ بود و سادیو مانه بارها با عبور از او موقعیت‌های خطرناکی روی دروازه ایجاد کرد.

خط هافبک

فردریک اورسنس (۶/۱۰):

در ۴۵ دقیقه‌ای که در زمین حضور داشت شب آرامی را سپری کرد، اما در ارسال پاس‌ها دقیق بود.

ساندر برگه (۸/۱۰):

قهرمان پنهان نروژ در این مسابقه؛ نقشه حرکتی او نشان می‌دهد که در تمام نقاط زمین حضور داشته و با ۸ کنش دفاعی موفق، تکل‌های به موقع و قطع توپ‌های کلیدی، یک وزنه سنگین در میانه میدان بود.

مارتین اودگارد (۸/۱۰):

پاس گل دوم و پیروزی‌بخش تیمش را ارسال کرد و حتی می‌توانست آمار خود را بهتر کند. او روی ضربات ایستگاهی یک تهدید دائمی بود و با حرکاتش فضا را برای دیگر بازیکنان باز کرد.

خط حمله

آنتونیو نوسا (۶/۱۰):

پتانسیل بالای نوسا و سرعتش یک تهدید برای حریف بود، اما در ضربات آخر دقت لازم را نداشت. او نتوانست به راحتی از سد مدافعان سنگال بگذرد، اما در کارهای دفاعی مشارکت خوبی داشت.

ارلینگ هالند (۹/۱۰):

بهترین مهاجم نوک حال حاضر فوتبال جهان؛ بدون هیچ حرفی! این غول ویرانگر با پرس شدید خود خط دفاعی سنگال را کلافه کرد و دو اشتباه آن‌ها را به گل تبدیل کرد. به جز ۲۰ دقیقه ابتدایی که تنها دو بار توپ را لمس کرد، در بقیه دقایق بی‌رحم و مرگبار بود.

الکساندر سورلوت (۶/۱۰):

کمی بی‌رمق نشان داد که البته بخشی از آن به دلیل بازی در پست غیرتخصصی وینگر بود. او در پرس و نبردهای هوایی کمک کرد، اما در فاز تهاجمی کارایی لازم را نداشت.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

مارکوس پدرسن (۸/۱۰):

هیچ‌کس تصورش را هم نمی‌کرد که پدرسن بزرگ‌ترین قاب بازی را خلق کند، اما او وارد زمین شد و موتور نروژ را روشن کرد.

پاتریک برگ (۷/۱۰):

از ابتدای نیمه دوم وارد زمین شد و به خوبی کمربند میانی نروژ را محکم کرد؛ او حتی یک پاس اشتباه هم نداد و اگر در کارهای دفاعی بیشتر شرکت می‌کرد، نمره بهتری می‌گرفت.

آندریاس شلدروب (۶/۱۰):

برای تزریق خلاقیت بیشتر به زمین آمد اما چندان موفق نبود، هرچند بعد از خروج نوسا سرعت خوبی به جناحین داد.

لئو اوستیگارد (بدون نمره):

زمان کمی در زمین بود و فرصتی برای تاثیرگذاری نداشت.

اسکار باب (بدون نمره):

در فاصله ۶ دقیقه مانده به پایان مسابقه راهی زمین شد.

استاله سولباکن (۷/۱۰):

او از این شروع درخشان و صعود تاریخی نروژ پس از ۲۸ سال به مرحله حذفی بسیار خوشحال خواهد بود، اما قطعاً نگرانی‌هایی بابت عملکرد دروازه‌بان و مدافعان کناری خود دارد؛ به خصوص که بازی بعدی آن‌ها مقابل فرانسه مخوف است.

منبع: گل

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